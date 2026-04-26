“Yo siempre me llevé bien con ellos” asegura Florinda Meza de 77 años de edad, pese a que en la serie Chespirito: Sin querer queriendo, se mostró que no tenían buena relación.

Florinda Meza dijo que ya antelaba cómo sería la serie que los hijos de Roberto Gómez Bolaños harían, argumentando que las madrastras no son heroínas en los cuentos.

Florinda Meza dice que su relación con hijos de Roberto Gómez Bolaños fue buena

Durante la entrega del Premio de la Patria que Florinda Meza obtuvo por 60 años de carrera, la viuda de Roberto Gómez Bolaños rechazó haber tenido una mala relación con los hijos del actor y productor.

Pese a lo que se revivió en redes sociales con el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo y el silencio que guardaron los hijos de Roberto Gómez Bolaños, la actriz rechazó que hayan tenido mala relación.

En una entrevista mostrada con Berenice Ortiz, Florinda Meza dijo que su relación con sus hijastros fue buena, pues se llevaron bien e incluso compartieron momentos familiares.

Florinda Meza argumentó que incluso recibía a los hijos de Roberto Gómez Bolaños en su casa en Cancún, donde era “una anfitriona extraordinaria” para ellos.

“Siempre me llevé bien con ellos, con sus nietos. Viajamos juntos en cruceros, de pronto yo tenía a nietos e hijos en Cancún y era yo una anfitriona extraordinaria”. Florinda Meza, actriz.

Sin embargo, detalló que lo que se iba a ver en la serie hecha por Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, ya lo sabía, pues en los cuentos las madrastras nunca son las buenas.