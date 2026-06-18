El jueves 18 de junio de 2026 se reportaron fallas en la red social X, generando quejas de usuarios por la caída de la app y el sitio web.

App

Conexión al servidor

Feed

De acuerdo con DownDetector, las intermitencias comenzaron alrededor de las 5:00 p.m., afectando principalmente la conexión al servidor, el acceso al feed y el funcionamiento de la aplicación móvil.

Aunque el servicio se mantiene activo de manera parcial, miles de internautas han expresado su frustración en otras plataformas, evidenciando el impacto de la caída en plena jornada del Mundial 2026.

Fallas en X: caída de la app y sitio web genera quejas de usuarios (Downdetector )

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