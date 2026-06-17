Caída de X deja fallas masivas en la aplicación

Hoy martes 16 de junio, usuarios de X, antes Twitter, reportan diversas fallas en el ingreso a la app, la conexión al servidor y la carga del feed; las quejas siguen creciendo.
Información de Downdetector revela que las fallas de X, la red social de Elon Musk, comenzaron a reportarse cerca de las 7:30 de la noche de hoy y los reportes han aumentado en la última hora.
Las caídas de plataformas digitales suelen estar relacionadas con fallas en servidores, actualizaciones de software o errores en sistemas de distribución de contenido.
Reportan caída de X tras fallas masivas en la aplicación
Durante la tarde de hoy martes 16 de junio, usuarios han reportado fallas al intentar ingresar a la app X. Pasadas las 8:45 de la noche, el informe es el siguiente:
- 53% fallas en la app
- 23% fallas al actualizar el feed
- 19 fallas en la conexión al servidor
La red social X tiene más de 586 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo y más allá del entretenimiento, se ha vuelto muy útil para acceder a información, por las fallas suelen impactar.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer una razón de la caída de X. Aunque usuarios siguen reportando algunas fallas, el número ha disminuido significativamente.