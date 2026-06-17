Hoy martes 16 de junio, usuarios de X, antes Twitter, reportan diversas fallas en el ingreso a la app, la conexión al servidor y la carga del feed; las quejas siguen creciendo.

Información de Downdetector revela que las fallas de X, la red social de Elon Musk, comenzaron a reportarse cerca de las 7:30 de la noche de hoy y los reportes han aumentado en la última hora.

Las caídas de plataformas digitales suelen estar relacionadas con fallas en servidores, actualizaciones de software o errores en sistemas de distribución de contenido.

Caída de X deja fallas masivas en la aplicación (Captura de pantalla)

Reportan caída de X tras fallas masivas en la aplicación

Durante la tarde de hoy martes 16 de junio, usuarios han reportado fallas al intentar ingresar a la app X. Pasadas las 8:45 de la noche, el informe es el siguiente:

53% fallas en la app

23% fallas al actualizar el feed

19 fallas en la conexión al servidor

La red social X tiene más de 586 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo y más allá del entretenimiento, se ha vuelto muy útil para acceder a información, por las fallas suelen impactar.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una razón de la caída de X. Aunque usuarios siguen reportando algunas fallas, el número ha disminuido significativamente.