Un usuario de Reddit compartió una conversación atribuida al soporte técnico de Apple en la que se asegura que la compañía conoce problemas con la bisagra del iPhone Duo.

Según las capturas, el supuesto soporte describió los casos como una falla directa de hardware y mencionó reemplazos gratuitos para equipos afectados por el desperfecto reportado.

La conversación no constituye un comunicado público de Apple, pero coincide con reportes iniciales de grietas, píxeles brillantes y fallas táctiles alrededor del pliegue del dispositivo plegable.

¿Qué dice la conversación atribuida a Apple sobre la bisagra?

En la captura, el supuesto representante afirma que Apple está plenamente al tanto y que trata los casos relacionados con la bisagra como una falla de hardware.

El mensaje también señala que algunos clientes acudieron a tiendas Apple con una grieta específica en la bisagra y recibieron reemplazos completamente nuevos sin costo.

Además, la conversación atribuye a equipos de ingeniería la recuperación de unidades dañadas para investigarlas y trabajar en posibles correcciones relacionadas con la línea de ensamblaje.

Reportan fallos en la pantalla del iPhone Duo (Especial )

La captura recomienda conservar la orden y revisar cuidadosamente el teléfono durante los 14 días disponibles para solicitar una devolución, según el supuesto soporte.

Entre las señales mencionadas aparecen sonidos extraños, una protuberancia física debajo de la pantalla o píxeles parpadeantes después de abrir el dispositivo durante las pruebas.

Estos comentarios coinciden con reportes iniciales de usuarios que mostraron grietas verticales, líneas brillantes, píxeles muertos y problemas táctiles cerca del pliegue en distintos equipos.

Sin embargo, no está confirmado que los casos respondan a un defecto generalizado de diseño o fabricación, mientras Apple no ha emitido un comunicado público al respecto.