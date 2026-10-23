El debut del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, ya está generando debate entre usuarios y especialistas por los reportes de fallas en su pantalla interna apenas días después de su lanzamiento.

Aunque Apple presentó el dispositivo como una apuesta innovadora dentro del segmento premium, las primeras experiencias también han señalado limitaciones en la cámara frontal y problemas de adaptación en algunas aplicaciones.

Mientras Apple no se pronuncia sobre el alcance de los incidentes, crece la expectativa sobre la durabilidad real del equipo y su evolución en futuras generaciones.

Reportan fallos en la pantalla del iPhone Duo (Especial )

Reportan fallos en la pantalla del iPhone Duo (Especial )

iPhone Duo también genera críticas por sus cámaras y aplicaciones

Además de los problemas de pantalla del iPhone Duo, las primeras impresiones del nuevo integrante de la familia Apple, señalan otras áreas que podrían mejorar, entre ellas están: la cámara frontal del iPhone Duo, integrada en la pantalla interior

Las críticas de los usuarios que ya obtuvieron su iPhone Duo, aseguran que la calidad de imagen es incluso inferior a la cámara frontal convencional.

Reportan fallos en la pantalla del iPhone Duo (Especial )

También hay cuestionamientos sobre la optimización de las aplicaciones en el iPhone Duo, pues de acuerdo con algunas de las opiniones que pueden leerse, algunas redes sociales y juegos presentan dificultades de uso en el formato plegable, por lo que adaptar la experiencia podría tomar tiempo.

Ante estas observaciones, algunos usuarios recomiendan esperar a futuras generaciones, como el supuesto iPhone Duo 2 o 3, antes de adquirir el dispositivo.

Reportan fallos en la pantalla del iPhone Duo (Especial )

Reportan fallos en la pantalla del iPhone Duo (Especial )

Reportan fallos en la pantalla del iPhone Duo (Especial )

¿Qué ofrece el nuevo iPhone Duo de Apple?

Apple presenta el iPhone Duo como un teléfono plegable con:

Una pantalla de gran tamaño

Estructura de titanio

Sistema de cámara dual Fusion de 48 megapíxeles

Chip A20 Pro

Además de todos estos nuevos componentes que integran al iPhone Duo, también promete nuevas posibilidades de uso mediante un mejorado iOS.

No obstante, los reportes iniciales ponen el foco en la durabilidad de la pantalla interna del iPhone Duo y en la experiencia de uso. Por ahora, será necesario observar si aparecen más casos para determinar el alcance de las fallas y si Apple ofrece alguna explicación al respecto.