Elon Musk ha revelado sus intenciones porque Grok, su inteligencia artificial de X, enfrente al mejor jugador de League of Legends, el popular videojuego de equipos.

Elon Musk reta a Faker y T1, mejores jugadores de League of Legends

En redes sociales, el nombre de Elon Musk de 54 años de edad, se ha hecho tendencia, ¿la razón? El multimillonario dueño de X, quiere que su inteligencia artificial Grok, enfrente al mejor jugador de League of Legends.

Y es que de acuerdo a los reportes, se reveló que Elon Musk retó a SK Telecom T1, equipo al cual pertenece Lee “Faker” Sang-hyeyok, los actuales campeones mundiales de League of Legends y considerados los mejores en el videojuego en el Worlds 2025, quienes ya aceptaron la oferta.

“Veamos si Grok 5 puede vencer al mejor equipo en 2026. Grok 5 está diseñado para poder jugar cualquier juego simplemente leyendo las instrucciones y experimentando”. Elon Musk

Let’s see if @Grok 5 can beat the best human team @LeagueOfLegends in 2026 with these important constraints:



1. Can only look at the monitor with a camera, seeing no more than what a person with 20/20 vision would see.



2. Reaction latency and click rate no faster than human.… — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2025

Tal y como lanzó en su cuenta oficial de X, Elon Musk quiere poner a prueba a Grok 5, su más reciente actualización de la inteligencia artificial, ya que asegura que “puede vencer al mejor equipo humano de League of Legends”.

Se espera que dicha partida entre Faker y T1 contra Grok 5 de Elon Musk, se de para el 2026; aunque no se ha fijado una fecha oficial para ver quien gana en League of Legends.

Sin embargo, este “reto” de Elon Musk ya cuenta con la aprobación de Marc “Tryndamere” Merrill, es decir, el cofundador de Riot Games.

Por lo que habrá que esperar hasta el próximo año para ver este reto entre Grok de Elon Musk contra el mejor jugador de League of Legends.