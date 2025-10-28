Elon Musk lanza Grokipedia, una nueva enciclopedia online que pretende competir con Wikipedia aprovechando los beneficios de la Inteligencia Artificial de Grok.

¿Qué es Grokipedia? Esta es la nueva enciclopedia online de Elon Musk

A través de su perfil de X, Elon Musk de 54 años de edad reveló el lanzamiento de Grokipedia, su primera enciclopedia online digital que pretende competir directamente con Wikipedia.

En ese sentido, Grokipedia se describe como una enciclopedia online que aprovecha la inteligencia artificial de Grok para sintetizar conocimiento de diversas fuentes “priorizando la búsqueda de la verdad sobre la edición consensuada”.

https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.



Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

Asimismo, de acuerdo con la propia definición de Grok, lo que diferencia a Grokipedia de Wikipedia, es que esta última depende de editores voluntarios externo, es decir que cualquiera puede editarla.

Grok también arremete en contra de Wikipedia asegurando que tiene “sesgos, a menudo de izquierda” que “pueden distorsionar las entradas sobre temas controvertidos”.

Algo que según la propia IA de Grok, Grokpedia no lo hace pues minimiza la subjetividad humana, y se centra principalmente en los hechos verificables así como el razonamiento lógico.

La versión 0.1 de Grokpedia, la cual fue anunciada por Elon Musk este 28 de octubre, es neutra y se prevén rápidas mejoras:

“La versión 1.0 será 10 veces mejor, pero incluso la 0.1 es mejor que Wikipedia en mi opinión” Elon Musk

Otra de las características de Grokpedia, es que es una enciclopedia multilingüe en línea administrada por xAI; cabe mencionar que este proyecto fue anunciado el pasado mes de septiembre y fue hasta este 28 de noviembre que se lanzó de manera oficial.