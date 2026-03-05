Te contamos quién fue Jonathan Gavalas, presunta víctima de la IA de Gemini, de Google.

Google está en el centro de la polémica por el caso de Jonathan Gavalas, quien aparentemente fue guiado por Gemini a suicidarse.

¿Quién fue Jonathan Gavalas?

Jonathan Gavalas fue un ejecutivo de Jupiter, Florida, en Estados Unidos.

Su nombre se ha viralizado por la demanda federal que Joel Gavalas, padre de Jonathan Gavalas, interpuso contra Google acusando a Gemini de la muerte de su hijo.

¿Cuántos años tenía Jonathan Gavalas?

Al momento de su muerte, Jonathan Gavalas tenía 36 años de edad.

¿Quién era la esposa de Jonathan Gavalas?

Jonathan Gavalas estaba en proceso de divorcio, previo a su muerte, aunque se desconoce el nombre de su expareja.

¿Qué signo zodiacal era Jonathan Gavalas?

Al desconocerse la fecha exacta de nacimiento de Jonathan Gavalas, no puede establecerse su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Jonathan Gavalas?

No existe información sobre si Jonathan Gavalas tenía hijos.

¿Qué estudió Jonathan Gavalas?

Se desconoce el grado de estudios de Jonathan Gavalas.

¿En qué ha trabajado Jonathan Gavalas?

Se sabe que Jonathan Gavalas trabajó con su padre Joel Gavalas en un negocio familiar de alivio de deuda de consumo.

El caso de Jonathan Gavalas, presunta víctima de la IA de Gemini

La empresa Google enfrenta una demanda por Gemini por suicidio de Jonathan Gavalas ocurrido el 2 de octubre 2025.

El padre de Jonathan Gavalas, Joel Galavas, interpuso la demanda el 4 de marzo 2026 en un tribunal federal de San José, California.

En la demanda, Google es acusado de muerte por negligencia y responsabilidad por producto.

Gemini habría guiado a Jonathan Gavalas en una misión en septiembre 2025 para provocar un “accidente catastrófico” cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, y destruir tanto registros como a testigos.

Jonathan Gavalas se presentó con equipo táctico y cuchillos buscando un robot humanoide atrapado en un almacén y con la intención de interceptar un camión que nunca pasó.

Tras esa misión fallida, Gavalas se suicidó. En la demanda, se reveló que tenía conversaciones con una versión de voz sintética de Gemini a quien consideraba su “esposa de IA”.

El Miami Herald reveló que Jonathan Gavalas pasaba por un periodo personal complicado, ya que estaba en proceso de divorcio.

Además de que tenía una acusación por violencia doméstica y estaba atrasado con el pago de la hipoteca de su vivienda.

Fue en ese contexto, que Gavalas comenzó a interactuar con Gemini de Google.

El caso de Jonathan Gavalas provocó que Google lanzó un comunicado dando condolencias a la familia de la víctima.

Google expresó que que Gemini está “diseñado para no alentar a la violencia real, ni sugerir autolesiones”.

Y aseveró que colabora con profesionales médicos y de salud mental para desarrollar salvaguardas.

Asimismo, Google destacó que sí le aclaró a Jonathan Gavalas que era una inteligencia artificial.

Además de lo que remitió en varias ocasiones a una línea de ayuda.

“Nuestros modelos, por lo general, funcionan bien en este tipo de conversaciones difíciles y dedicamos una importante cantidad de recursos a esto, pero lamentablemente los modelos de IA no son perfectos" Google

Jay Edelson, abogado de la familia Gavalas y conocido por llevar casos contra empresas tecnológicas como Open AI, arremetió contra Google por sus comentarios.

Edelson expresó que no ha quedado claro si los chats de Jonathan Gavalas fueron marcados para revisión por parte de los evaluadores humanos de Google.