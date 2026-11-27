Diversos artistas han dado a conocer que reducirán sus publicaciones en Instagram y Facebook, o abandonarán por completo la plataformas, para no ayudar a entrenar a la IA.

Los artistas están motivados por el anuncio reciente de Meta, dueña de Instagram y Facebook, de permitir que la IA se entrene con contenido de estas redes sociales.

Artistas no están de acuerdo que Instagram y Facebook entrenen a la IA

Si bien artistas de todo tipo (ilustradores, fotógrafos e incluso escultores), mencionaron que no querían que sus obras en Instagram y Facebook sirvieran para entrenar IA, Meta no hizo caso.

En una actualización a las condiciones de servicio en Instagram y Facebook, Meta permitiría que la IA extrajera datos de sitios externos vinculados a cuentas profesionales, incluyendo tiendas en línea y portafolios.

Instagram (Pixabay)

Aunque Meta decidió pausar de forma indefinida la implementación de estas normas el 5 de noviembre para dialogar con las partes interesadas, la medida no detuvo la partida de muchos creadores.

El cierre de cuentas de artistas se ha dado principalmente entre comunidades de Reino Unido y Estados Unidos; no obstante, el malestar es generalizado en todo el mundo.

Artistas han tenido problemas con la IA en Instagram y Facebook

Hay que señalar que la medida tomada por Meta con Instagram y Facebook para con la IA, es solo la gota que derramó el vaso entre los artistas de todo tipo.

Varios artistas señalan que han encontrado perfiles falsos en Instagram y Facebook, los cuales usan imágenes de IA que se inspiraron en varias de sus obras.

Esto causa una mayor indignación cuando se dan cuenta de que esos perfiles tienen una mayor cantidad de vistas y seguidores que los de los propios artistas.

Lo que hace evidente que las herramientas de protección de las redes sociales de Meta son insuficientes, de ahí que muchos se están yendo de las redes sociales.