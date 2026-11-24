Tidal, plataforma de música en streaming, anunció que prohibirá las canciones generadas íntegramente con inteligencia artificial (IA), como parte de una estrategia para proteger la autenticidad de los artistas y promover la equidad en la industria musical.

La medida de Tidal entrará en vigor el próximo 9 de diciembre y contempla retirar alrededor de 29 millones de canciones hechas con inteligencia artificial de su catálogo.

De acuerdo con Robert Andersen, responsable de Tidal en la empresa matriz Block, el objetivo es que este contenido generado con IA desaparezca de la plataforma a principios de 2027.

¿Por qué Tidal eliminará la música generada con inteligencia artificial?

La decisión de Tidal responde al crecimiento acelerado de este tipo de producciones con inteligencia artificial, pues según las cifras compartidas por la compañía, el 43% de las canciones distribuidas en los últimos 90 días fueron identificadas como generadas con IA, mientras que aproximadamente el 6% de su catálogo ya cuenta con esta clasificación.

Andersen también señaló que el 96% de las canciones creadas con inteligencia artificial no recibe reproducciones en Tidal y que el 94% de este contenido utiliza Suno, una herramienta capaz de generar canciones con voces e instrumentación.

Tidal (Tidal)

Para identificar estas producciones, Tidal colaborará con Ircam Amplify, empresa especializada en detección de IA en audio, que asegura poder analizar hasta 5 mil pistas por minuto con una precisión del 98.5%.

Tidal ya había comenzado a etiquetar y desmonetizar canciones completamente generadas con IA en julio de 2026; sin embargo, considera que estas acciones no fueron suficientes para frenar su proliferación.

Con esta decisión, Tidal busca priorizar a los músicos humanos y evitar que las producciones hechas con inteligencia artificial compitan por regalías destinadas a creadores reales.