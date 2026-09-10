Si buscas una alternativa al iPhone Duo, acá te decimos cuáles son los 9 teléfonos plegables que ya se venden en México.

El listado que te presentamos cuenta con teléfonos de segmento premium y también con opciones de gama media alta:

Samsung Galaxy Z Fold7 Samsung Galaxy Z Flip7 Samsung Galaxy Z Flip7 FE Motorola Razr 60 Ultra Motorola Razr 60 Honor Magic V5 Honor Magic V6 Motorola Razr 70 ultra Motorola Razr fold

Teléfonos plegables que ya se venden en México: Samsung Galaxy Z Fold7

El Samsung Galaxy Z Fold7 es un celular del segmento premium que destaca por una pantalla principal de 8.0 pulgadas y 6.5 en pantalla secundaria combinado con un diseño ultra delgado y ligero.

La cámara trasera de 200 MP es uno de los fuetes que tiene el dispositivo de Samsung.

En la tienda online de Samsung México, el Galaxy Z Fold7 aparece con este precio:

45 mil 999 pesos: versión de 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM

50 mil 999 pesos: versión de 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM

Samsung Galaxy Z Fold7 (Especial)

Teléfonos plegables que ya se venden en México: Samsung Galaxy Z Flip7

Para quienes buscan un celular plegable para su bolsillo está el Samsung Galaxy Z Flip7 que pesa solo 188 gramos.

Tiene una pantalla principal de 6.9 pulgadas con tasa actualización de 120 Hz y una secundaria de 4.1 pulgadas con tecnología AMOLED.

Su cámara trasera es de resolución múltiple de 50 MP+12 MP para tomar buenas fotografías.

En México, el precio del Samsung Galaxy Z Flip7 es

25 mil 499 pesos: versión de 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM

17 mil 149 pesos: versión de 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM

Galaxy Flip Z 7 (Samsung)

Teléfonos plegables que ya se venden en México: Samsung Galaxy Z Flip7 FE

La tercera opción de plegable es el Samsung Galaxy Z Flip7 FE, se trata de un dispositivo más accesible en cuanto a su costo.

El Samsung Galaxy Z Flip7 FE es un dispositivo compacto con un diseño elegante.

Su pantalla principal es de 6.7 pulgadas y la secundaria 3.4 pulgada. La cámara con sus 50 MP ayuda a capturar selfies más nitidas.

Actualmente, el Samsung Galaxy Z Flip7 FE en México cuesta:

20 mil 499 pesos: versión de 128 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM

21 mil 199 pesos: versión de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM

Samsung Galaxy Z Flip7 FE (Especial)

Teléfonos plegables que ya se venden en México: Motorola Razr 60 Ultra

Motorola también cuenta con oferta de teléfonos plegables, uno de ellos es el modelo Razr 60 Ultra.

Su pantalla principal es de 7 pulgadas mientras que la secundaria es de 4.0 pulgadas; ambas con resolución de 1565 Hz.

La batería con carga rápida y su cámara de 50 MP son aspectos destacados del dispositivo.

El precio del Motorola Razr 60 Ultra es de 32 mil 999 pesos con 1TB de almacenamiento y 16 GB de RAM.

Motorola Razr 60 Ultra (Especial)

Teléfonos plegables que ya se venden en México: Motorola Razr 60

Los que buscan un celular de gama media alta, el Motorola Razr 60 es una buena opción.

Con un diseño compacto y un pesos de 188.4 gramos, este celular plegable tiene una pantalla principal de 6.9 pulgadas y 3.6 pulgadas secundaria.

En México, el Motorola Razr 60 vales 18 mil 999 pesos en su versión de 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM.

Motorola Razr 60 (Especial)

Teléfonos plegables que ya se venden en México: Honor Magic V5

El Honor Magic V5 es un teléfono de gama alta con un diseño ultra delgado que presenta una pantalla de 6.43 pulgadas en exterior y 7.95 pulgadas en interior.

Por su cámara de 50 MP y un telefoto de 64 MP, el Honor Magic V5 es una buena opción.

En México, el Honor Magic V5 tiene un precio que va desde los 25 mil 700 pesos.

Honor Magic V5 (Especial)

Teléfonos plegables que ya se venden en México: Honor Magic V6

Si buscas más potencia, el Honor Magic V6 es un dispositivo que se puede adaptar a tus necesidades. Su pantalla es de 6.52 pulgadas en exterior y en interior 7.95 pulgadas.

El Honor Magic V6 cuenta con una batería de 5820mAh y un procesador Snapdragon 8 Elite.

El precio del Honor Magic V6 es de 44 mil 053 pesos.

Honor Magic V6 (Especial)

Teléfonos plegables que ya se venden en México: Motorola Razr 70 Ultra

Motorola tiene en su modelo Razr 70 Ultra uno de los plegables premium más populares del mercado.

El dispositivo tiene una pantalla interna de 7.0 pulgadas y 4.0 pulgadas externa. Además de una cámara trasera de 50 MP + 50 MP.

En México, el Motorola Razr 70 Ultra vales 29 mil 999 pesos en su versión de 512 GB y 12 GB.

Motorola razr 70 ultra (Especial)

Teléfonos plegables que ya se venden en México: Motorola Razr Fold

Cerramos este listado de teléfonos plegables que ya se venden en México con el Motorola Razr Fold.

El Motorola Razr Fold es un dispositivo con una pantalla de 8.09 pulgadas en interior y 6.56 en exterior. Su resolución es de 120 hz y 165 hz, respectivamente.

La cámara trasera es de 50 MP y frontal es de 32 MP + 20 MP.

En México, el Motorola Razr Fold es de 49 mil 999 pesos en su versión de 1TB de almacenamiento y 16 GB de RAM.