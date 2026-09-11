Vía redes sociales, Motorola responde al iPhone Duo con un video que revela lo que viene con el Razr en su línea de teléfonos plegables.

“Esa sensación al colgar y que tu Razr diga todo lo que tú no dijiste. Algunos apenas lo están descubriendo. Nosotros lo hemos estado mejorando aún más.⁣ Espera a ver nuestro próximo movimiento." Motorola

El clip de Motorola hizo un recorrido por los celulares plegables que ha desarrollado la marca mostrando la experiencia que tiene en ese tipo de dispositivos flexibles, contrario a lo que pasa con Apple que apenas lanzó esa tecnología.

La respuesta de Motorola al iPhone Duo revela lo que viene con su línea de plegables Razr

Con la frase “Nuevo en sus manos. Icónico en las nuestras”, Motorola dio una respuesta al lanzamiento del iPhone Duo de Apple que presentó su primer plegable en 2026.

Lo que ha llamado la atención del video de Motorola, además del repaso de sus celulares más representativos de Rzar, es que la compañía habría dado un vistazo al que sería su nuevo teléfono plegable.

Motorola responde al iPhone Duo con un video que revela lo que viene con el Razr (Captura de video)

Al final de la grabación, se aprecia un dispositivo en negro mate, el cual es muy diferente al Razr Fold actual que lanzó Motorola recientemente.

De acuerdo con algunos especialistas se trataría del nuevo modelo en el que se encuentra trabajando Motorola para lanzar próximamente en el mercado.

Sin embargo, Motorola no ha confirmado nada, y solo ha dejado en el aire que hará un nuevo movimiento para la familia de dispositivos Razr que tiene.