A poco del lanzamiento del iPhone Duo, primer teléfono plegable de Apple, Samsung se burló de la gran novedad de la compañía.

Samsung estuvo al pendiente de la presentación de la nuevas novedades de Apple, por lo que una vez que se confirmó el lanzamiento del iPhone Duo, casi en tiempo real, el fabricante surcoreano lanzó mordaces comentarios.

Además de asegurar que no hubo novedad y tampoco emoción por los nuevos dispositivos electrónicos, Samsung acusó a Apple de recalentar sus sobras.

“Avísanos cuando termines de recalentar nuestras sobras” Samsung

Con el propósito de llevar la guerra a un nuevo nivel, etiquetó a Duolingo, plataforma web destinada al aprendizaje gratuito de idiomas. Su mensaje es claro: el nombre tampoco es original.

Samsung se burla de Apple (Red Social X)

Samsung se jacta de haber lanzado el primer teléfono plegable, pero le llueven las críticas

La cuenta de Samsung en México también se sumó a la burla, se lanzó contra el iPhone Duo de Apple. Recordó que el fabricante surcoreano lanzó el primer teléfono plegable en 7 años.

“El mundo es de los que se atreven primero. Nosotros nos atrevimos hace 7 años” Samsung

No obstante, sus palabras tomaron un giro inesperado, fueron utilizadas en su contra por sus usuarios.

Cibernautas se quejaron de la calidad del teléfono plegable de Samsung, asegurando que la pantalla del móvil se rompe en la primera caída y que la bisagra no dura más allá del año.

Otros aseguraron que el sistema tampoco funciona como debería en el dispositivo “de alta gama”, que además no tiene garantía sobre la parte física.

Y unos más acusaron a Samsung de colgarse de Apple e incluso de tomarlo como modelo ya que con el paso del tiempo terminan copiando algunas de sus decisiones, como por ejemplo, no incluir el cargador en sus teléfonos.