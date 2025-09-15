¿A qué hora sale iOS 26 en México? Te decimos todos los detalles sobre la llegada del nuevo sistema operativo de iPhone.

Y es que este 15 de septiembre se anunció que comenzará a llegar el nuevo iOS 26 a los teléfonos iPhone de México pero ¿a qué hora?

¿A qué hora estará disponible iOS 26 en México?

Tal y como se dijo, el nuevo sistema operativo de Apple para iPhone, iOS 26, estará disponible para todos pero ¿a qué hora llega?

De acuerdo a los comunicados oficiales, el iOS 26 estará disponible para iPhone a partir de este 15 de septiembre en punto de las 11:00 am hora de México.

¿Cuándo sale iOS 26 a Apple? Lista completa de iPhones que podrán descargar la actualización (Apple )

Esto tras el anuncio y posterior salida de los nuevos iPhone 17 y iPhone 17 Pro Max, quienes ya vendrán con el iOS 26.

Sin embargo, entre los términos y condiciones de Apple, se anuncia que si bien el iOS 26 estará disponible para todos los iPhone este 15 de septiembre en punto de las 11:00 am hora de México, podría no estar accesible para todos.

Esto dependiendo de la región y disponibilidad de las leyes locales y sus regulaciones, así como el modelo de iPhone.

Por lo que para saber más de estas restricciones del iOS 26, habrá que revisarlas en apple.com/mx.

Traducción instantánea con el iOS 26 presentado en la WWDC 2025 (Appke)

Estos son los iPhone compatibles con iOS 26

Hoy lunes 15 de septiembre, el nuevo iOS 26 estará disponible para los iPhone; en el caso de México, esta actualización estará disponible a partir de las 11:00 am.

Pero ¿cuáles son los modelos de iPhone que serán compatibles con el nuevo iOS 26 de Apple?

Estos son todos los iPhone que estarán recibiendo la actualización del nuevo sistema operativo iOS 26:

iPhone 11 y 11 Pro

iPhone SE (segunda generación o posterior)

iPhone 12 y 12 Pro

iPhone 13 y 13 Pro

iPhone 14 y 14 Pro

iPhone 15 y 15 Pro

iPhone 16 y 16 Pro

iPhone 16e

iPhone 17 y 17 Pro

iPhone Air