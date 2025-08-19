Los influencers de gastronomía, Nina Santiago (conocida como NinaUnrated) y Patrick Blackwood, vivieron un momento de terror mientras grababan una reseña de comida en un restaurante.

En el video, un automóvil SUV se estrelló contra la ventana del lugar, justo al lado de donde los creadores de contenido estaban sentados.

Influencers were hit by a car while reviewing a burger inside a restaurant pic.twitter.com/O9xdJ9iLzw — Hoops (@HoopMixOnly) August 18, 2025

Influencers son impactados por automóvil mientras comían hamburguesas

El 14 de agosto de 2025, NinaUnrated y Patrick Blackwood se encontraban haciendo una reseña de comida en el restaurante Cuvee Culinary Creations en Houston, Texas.

Sin embargo, a sólo minutos de iniciar la grabación, un SUV impactó el vidrio del lugar.

De acuerdo a lo compartido por los youtubers, el vehículo impactó a una velocidad de 56 a 64 km/h (35-40 mph), rompiendo el cristal, derribando su mesa y esparciendo los vidrios por el aire.

NinaUnrated y Patrick Blackwood documentaron el momento para su canal de YouTube, Unrated EX Files; clip que se ha vuelto viral en X, Instagram y TikTok.

Influencers terminan con heridas en el rostro tras choque en restaurante

NinaUnrated y Patrick Blackwood compartieron a través de sus redes sociales, ambos sufrieron heridas, pero ninguna de gravedad.

Ambos fueron trasladados a un hospital cercano para tratar sus cortes en la cara y el cuerpo, recibiendo suturas y tratamiento.

NinaUnrated y Patrick Blackwood tras choque en restaurante (@ninaunrated / Instagram)

Afortunadamente, NinaUnrated y Patrick Blackwood salieron del hospital el mismo día.

NinaUnrated compartió fotos de sus heridas en Instagram y expresó su gratitud por estar viva, mencionando que el incidente les recordó lo frágil que es la vida:

"Estoy más que agradecida de estar viva después de que un SUV se estrellara contra la pared de vidrio en <b>Cuvee Culinary Creations</b> (...) La vida es demasiado corta para rencores o ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y aprecia a los que te rodean." NinaUnrated

NinaUnrated y Patrick Blackwood tras choque en restaurante (@ninaunrated / Instagram)

Se desconocen las causas del choque a influencers

De acuerdo a declaraciones del propietario del restaurante a TMZ, el conductor del accidente llegaba al lugar para un evento privado.

Sin embargo, no está claro qué provocó el choque, pues el conductor no recordaba los detalles.

Asimismo, las autoridades descartan que estuviera bajo la influencia de sustancias.

Mientras tanto, el propietario del establecimiento espera que el conductor responda por los daños.