Se libra de la policía fingiendo embarazo; era “panza normal”

Se libra de la policía fingiendo embarazo, pero era panza normal; contó toda la historia a través de su página en Facebook ‘Tania Bazarcito’.

La neni, quien además llevaba a su bebé en brazos, iba a ser detenida por pegarle a una señora en el Metrobus .

“Me andaban llevando al Ministerio Público con todo y bendición por pegarle a una señora” Tania Bazarcito.

Neni se pelea con su bebé en brazos y evita ir al Ministerio Público

Una ‘neni’, como se les llama a las mujeres que venden en redes sociales , se esta haciendo viral por su travesía después de hacer una entrega.

Y es que la neni contó con varios memes cómo es que casi termina en la cárcel con su bebé por pegarle a una señora.

“Venía con mi bebé dormido” Tania Bazarcito.

‘Neni’ se libra del MP fingiendo embarazo, era panza normal

De acuerdo con la neni, en el Metrobús mientras se dirigía hacia su casa tuvo que sentarse en el suelo con su bebé dormido en brazos.

Y aunque señaló que eso no la molestó, la neni dijo que en el suelo una señora la pateó por rosarle el pie con la mochila.

“Tons que me paro y con todo y mi bendición en brazos le meto un ‘ptzo’ con el codo en la cabeza” Tania Bazarcito.

Pues supuestamente la señora tenía ‘varices’ y el rose le causó dolor, por su parte la neni se molestó y la amenazó; sin embargo, debido a su bebé decidió no hacer nada.

Poco tiempo después, la señora la volvió a patear; la neni dice que ella se enojó y le dio un codazo en la cabeza a la señora. Pero no se preocupen, se libró de la policía.

“Banda yo no estoy embarazada” Tania Bazarcito.

‘Neni’ se libra del MP fingiendo embarazo, era panza normal

En el Metrobús varias personas comenzaron a intervenir hasta que llamaron a la policía y las bajaron a ellas y a tres testigos del transporte público.

Cuando llegó el oficial primero defendió a la mujer quien dijo tener varices en las piernas y quien pedía su fueran al MP.

“Ese día a me puse un pantalón de tiro super alto y pues mi colitis ese día me salvó” Tania Bazarcito.

Sin embargo, cuando estaba a punto de llevárselas, la neni pidió que la dejaran llamar a su hermana para que pasara por su bebé.

Y mientras ella hablaba una testigo decidió abogar por ella diciendo que la señora la había pateado “dos veces” y que eso era peligroso ya que tenía a su bebé en brazos y estaba “embarazada”.

“Fue muy bajo lo del embarazo pero se presentó la oportunidad y ni modo” Tania Bazarcito.

‘Neni’ se libra del MP fingiendo embarazo, era panza normal (captura de pantalla / Tania Bazarcito Facebook)

Pero la neni no estaba embarazada, solo era “panza normal” , no obstante no hizo la aclaración e incluso dijo se metió en su papel.

Tras esa declaración la discusión se volvió a su favor y pudo librarse de la policía, donde temía que descubrieran que no estaba embarazada.

Debido al humor con el que la neni relató su historia, su publicación se viralizó en redes sociales y se compartió casi 6 mil veces.