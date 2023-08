Una mujer sacó los pasos prohibidos para bailar al ritmo de Peso Pluma y hasta prendió el piso con sus movimientos. El momento quedó grabado en video.

No cabe duda que Peso Pluma es uno de los cantantes del momento con millones de fans por todas lados que bailan todos sus corridos tumbados y éxitos.

En la red social TikTok, una seguidora de Peso Pluma ha impresionado a los usuarios debido a su forma de tallar el piso al ritmo de la canción Ella baila sola.

Mujer baila al ritmo de Peso Pluma hasta prender el piso (@dayanapolanskyroberto / TikTok)

Prende hasta el piso al sacar los pasos prohibidos para bailar al ritmo de Peso Pluma y ya es viral

Desde la cuenta de TikTok, @dayanapolanskyroberto, se ha hecho viral un video de una mujer que prende el piso bailando al ritmo de Peso Pluma.

En la grabación, se aprecia a la fan de Peso Pluma en un estacionamiento, sacando los paso prohibidos con Ella baila sola.

Lo más significativo de todas imágenes es que esta mujer talla sus zapatillas con el concreto sacando chispas y demostrando lo que le hace sentir la famosa canción.

Con un total de 17.8 millones de visualizaciones acumuladas en TikTok, así como millones de likes, este clip es uno de los más virales que recorren la plataforma de videos cortos.

Mujer baila al ritmo de Peso Pluma hasta prender el piso (@dayanapolanskyroberto / TikTok)

Así han reaccionado en TikTok a mujer que saca los prohibidos bailando al ritmo de Peso Pluma y prende el piso

Miles de personas han comentado el curioso clip donde una fan de Peso Pluma saca los pasos prohibidos con la canción Ella baila sola y hasta prende el piso con sus pasos.

Con mucho humor la comunidad de TikTok ha reaccionado a este clip viral y ha dejado sus todo tipo de opiniones en la publicación.

“Yo cuando el que me gusta me viene a pedir encendedor y no tengo”, “Y la que relinche JAJAJAJAJAJ” o Que nadie te quite tu chispa”.

Son algunos de las cosas que pueden leerse en el divertido video de la fan de Peso Pluma.

De igual manera, hay usuarios que preguntan por la calidad del zapato que tiene la mujer que pese a que lo talla al ritmo de Peso Pluma, no le pasa nada.