Peso Pluma anda de cotizado, pues canceló un Meet and Greet en Dallas, Texas, por supuestamente sentirse mal, aunque sus fans tienen otra versión.

El nuevo rey de los corridos tumbados anda de gira por Estados Unidos, pero su informalidad está acabando con la paciencia de sus seguidores.

Aunque luego de cancelar el Meet and Greet en Dallas, Texas, Peso Pluma -de 24 años de edad- sí cumplió con el concierto y aseguran que compensó la falla de la convivencia.

Peso Pluma cancela Meet and Greet en Dallas, Texas

Con los sentimientos de los fans no se debe jugar Peso Pluma, pues estos no dudarán en quemarte en el TikTok hasta que te hagas viral y eso fue lo que pasó.

A través de un video subido a TikTok por la usuaria ‘Frida Black’, se compartió que un hombre del equipo de Peso Pluma, les informa que no habrá Meet and Greet.

Según la explicación del hombre, se debió a que el cantante de corridos tumbados se sentía mal.

Sin embargo la usuaria aseguró que Peso Pluma andaba crudo y que no se le hacía justo que cancelara 15 minutos antes de la hora en que iniciaría el Meet and Greet.

Fans de Peso Pluma no creen que haya cancelado el Meet and Greet porque se sentía mal. (Usuaria de TikTok / Captura de pantalla)

Peso Pluma cancela Meet and Greet con fans, pero los compensa con épico concierto

Pese a que Peso Pluma canceló la convivencia con sus fans de Dallas, Texas, la usuaria se lo perdonó por el gran concierto que dio.

Aunque el cantante prefirió no convivir con sus fans, esto no significaba que no saldría al escenario a dar su concierto.

Y es que en otro video de la misma usuaria, mostró que ya había perdonado a Peso Pluma por el concierto que sí les llenó las expectativas.

“Después de todo me bajó el coraje”, dijo la usuaria, quien se mostró feliz cantando “El Azul”, de Peso Pluma con Junior H.

Pues además, el propio Peso Pluma lo entregó todo en su concierto de Dickies Arena, pues incluso bailó con los invitados que llevó.

Y si bien, Peso Pluma tenía el motivo de festejar 16 mil entradas agotadas en Estados Unidos, usuarios recordaron que Fuerza Regida logró 20 mil.

Asimismo, otros señalaron que los de Fuerza Regida sí tuvieron el Meet and Greet y que además los dejaron grabar el soundcheck, pero con Peso Pluma se los prohibieron.