El usuario de TikTok ‘@che_p38′, se ganó el aprecio de miles de internautas al compartir un video de la historia de su estética canina.

Según el video, el joven renunció a su trabajo tóxico y construyó solo y sin un peso una estética canina, algo que soñaba desde que conoció a su perrito Alushe.

“Las personas se ríen de mí pero nada me detiene; si me hace falta algo, lo construyo y si no lo sé, lo aprendo”

Antonio, usuario de TikTok.