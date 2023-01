Un hombre quería una piel suave y optó por usar lo primero que vio en el refri, pero habría usado guacamole como mascarilla. El momento se viralizó en TikTok.

A través de un video de TikTok una esposa compartió su chat del momento en que su pareja se puso guacamole para hacer su piel más lisa.

Al parecer el hombre se encontraba solo en casa, cuando decidió que era buena hora para hacerse una mascarilla para verse mejor.

Sin embargo, no supo donde encontrar los ingredientes y se equivocó al optar por guacamole y untarlo en su cara.

El error garrafal quedó grabado y el momento se ha viralizado a través de TikTok.

Video de TikTok (Tomada de video)

¿Qué dicen los usuarios sobre el esposo y sobre el gracioso resultado de su piel suave?

La situación con la mascarilla ha provocado risas entre cientos de usuarios de TikTok, quienes no han parado de reír en comentarios.

No cabe duda que más vale preguntar 2 veces antes de hacer algo y el esposo lo tuvo que comprobar a la mala.

Cientos de comentarios de TikTok en tono de broma son para el hombre, quien untó un aguacate completo, en vez de una mascarilla.

Video de TikTok (Tomada de video)

“¿Por qué esto aún no es viral? jajajajaja hombres”, “Casi me ahogo con un cacahuate cuando lo vi con el guacamole jajaja”, “No más pq me reí igual que ella jaja”, “Guacamole para que haga efecto mas rápido”, escribieron.

Por otro lado hubo varias mujeres de TikTok que se han identificado con la situación y han salido a revelar lo que les ha pasado a sus esposos cuando tratan de ser bellos.

“Jajaja mi esposo una vez se puso unas papas, en los ojos, OJOS! No en los parpados jajajja, le ardían después”, “Con el guacamole aprovecho la sal el limón, etc jajaja”, “Podría ser mi esposa siguiendo mis indicaciones, ay no”, escribieron.

No cabe duda que cuando se trate de belleza es también una buena opción observar hacía el horizonte.

En este caso todo quedó en un malentendido y el hecho ha sido en su mayoría gracioso para TikTok.