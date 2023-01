Un hijo le organizó una fiesta sorpresa a su mamá por su cumpleaños, pero ella reaccionó de una manera totalmente inesperada. Su reacción se hizo viral en TikTok.

A la señora no le hizo gracia que le recibieran así en su casa y al parecer ni siquiera quería que le dieran algo así para su cumpleaños.

De inmediato la reacción de su mamá se ha viralizado rápidamente en TikTok y ha recibido más de 10.1 millones de vistas.

Asimismo, los usuarios no han parado de comentar el video y muchos han hecho diversos comentarios irónicos.

¿Qué dicen los usuarios sobre la reacción de la mamá?

No cabe duda que muchas veces no sabemos cómo pueden reaccionar las personas ante ciertas situaciones.

No obstante, quizás la mamá ya habría indicado que no quería una fiesta sorpresa y aún así su hija se la organizo.

Así los usuarios se han sentido identificados, mientras otros han dado su opinión acerca de lo visto en el video de TikTok.

“Pues casi casi le pusieron la kermesse del pueblo en la casa JAJAJAJA”, “No la juzgo porque claramente podría ser yo en el futuro”, “A mí tampoco me gusta que me hagan nada y mi familia me lo ha cumplido siempre”.

Por otro lado hubo personas en TikTok, quienes han exigido una segunda parte para ver si la mamá se unió a la fiesta o no.

“Diosmio la señora jajajajaja que alegre”, “Me urge saber como se la paso después”, “storytime de porque tu mamá no le gusta festejar su cumple”, “No vale eso debe tener 2da parte”, escribieron.

La mamá sí festejo y fue muy feliz

A través de una segundo video de TikTok, se observa cómo la mamá se la pasó muy feliz a lado de sus amigos y familiares.

Incluso se le ve bailando con su hija y se le ve pasando un grato momento durante su cumpleaños.

El cumpleaños estuvo cargado de botana, mucha bebida y una gran pista de baile para tirar los prohibidos.

La fiesta para la mamá terminó bien y los usuarios de TikTok han felicitado a la señora en los comentarios.