En TikTok, se ha viralizado el video de una perrita llamada ‘Chiquis’ que le ayuda a un taxista a cobrar.

La usuaria @teresacastroavila publicó dichas imágenes en su cuenta de TikTok para mostrar la manera en que la perrita recibe el dinero por el trabajo que realiza su dueño.

Dicho video muestra cómo luego de concluir un viaje, y al tronido de los dedos del taxista, ‘Chiquis’ agarra con su hocico el dinero de la tarifa del transporte para dárselo a su dueño.

La usuaria de TikTok que subió el video menciona que el taxista viaja con su perrita porque no la puede dejar en sola en su casa.

Perrita 'Chiquis' ayuda a cobrar dinero a taxista (@teresacastroavila / TikTok)

“Tomé un taxi y llevaba a su perrita “Chiquis”; me comento el señor David (dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa,

“...así que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño”, se explica en el video de TikTok.

Hasta el momento el tierno clip de la perrita ‘Chiquis’ que ayuda a su amo taxista a cobrar, ya fue visto por 162, 800 personas en TikTok.

Asimismo, 23, 800 usuarios han indicado que les gusta la publicación y 226 la han comentado.

Perrita ayuda a taxista a cobrar y se vuelve viral en TikTok

La comunidad tiktokera, ya reaccionó con distintos comentarios al video de la perrita ‘Chiquis’ que viaja con su dueño taxista y se dedica a cobrar a los pasajeros.

Muchos sintieron ternura por ‘Chiquis’ y su manera en que recibe el dinero para dárselo al taxista.

“Ayyy, qué hermosa”, “Te amo ‘perrito trabajador´, chiqui representa el amor mas puro que existe” o “¡Qué belleza! los perritos son de lo mejor que Dios creó”.

Reacciones a 'Chiquis', la perrita que ayuda a taxista a cobrar (@teresacastroavila / TikTok)

Son tan solo algunos de los comentarios que pueden leerse en el TikTok de la perrita ‘Chiquis’.

También dentro de la caja de comentarios hubo quien advirtió que se tuvieran los cuidados necesarios para con ‘Chiquis’.

Esto porque en el dinero se encuentran muchas bacterias, las cuales podrían ser responsables de causarle alguna enfermedad a la tierna lomita.