El investigador Luis May y la exparticipante de Shark Tank México, Anna Sofía Racansky, tuvieron una fuerte confrontación por el color Azul Maya.

Y es que Luis May, quien ha dedicado más de 10 años de su vida a investigar la elaboración del mítico Azul Maya, denunció que Anna Sofía Racansky buscó apropiarse de su trabajo.

Esto luego de que Anna Sofía Racansky se presentara ante el presidente municipal de Tulum, Quintana Roo, Diego Castañón Trejo, señalando ser la autora de la investigación referente al Azul Maya.

Luis May confrontó a Anna Sofía Racansky por el Azul Maya; acusa que buscó apropiarse de su trabajo

El investigador Luis May expuso mediante redes sociales que la exparticipante de Shark Tank, Anna Sofía Racansky, buscó apropiarse de un trabajo que ha realizado por más de una década: investigar la elaboración del color Azul Maya .

Todo comenzó el 8 de agosto de 2025, cuando Anna Sofía Racansky sostuvo una reunión con Diego Castañón Trejo, en donde además de ser presentada como investigadora en la fabricación de pigmentos, se le señaló como responsable de investigar cómo se elabora el Azul Maya.

Esto generó una inmediata respuesta por parte del investigador Luis May, quien calificó esta situación como una completa falta de respeto a su persona, así como una apropiación de su trabajo.

Al respecto, Luis May detalló que semanas antes de este hecho Anna Sofía Racansky lo contactó para tomar alguno de los talleres que ofrece, en donde comparte detalles acerca de la elaboración del Azul Maya como:

charla sobre la importancia del Azul Maya

técnica para pintar cerámica con Azul Maya

Incluso el investigador señaló que esta joven solicitó tomar un tercer taller adicional a los que había solicitado, sin que este fuera parte de su oferta; un taller para teñir telas con Azul Maya.

Señaló que en busca de ser amable accedió a impartir los talleres, mismos que le fueron pagados en dos parte por parte de Anna Sofía Racansky. Los primeros antes de tomar los cursos, mientras que el último una semana después de haberlo tomado.

Luis May manifestó que esto no generó una buena impresión por parte de Anna Sofía Racansky, lo cual se confirmó cuando la joven apareció posando junto a Diego Castañón Trejo.

Azul Maya, el color que confrontó a Luis May y Anna Sofía Racansky (Captura / FB )

Tras lo sucedido Luis May pidió a Anna Sofía Racansky que rectificara la información, y aclarara que de ninguna manera ella ha investigado la elaboración del Azul Maya como lo aseguró ante el gobierno municipal de Tulum, en el estado de Quintana Roo.

Esto pues señaló que a su investigación ha destinado sus propios recursos, pues durante 10 años no ha recibido apoyo por parte de ningún gobierno local, estatal o federal.

Sin embargo, lejos de recibir una respuesta positiva en primera instancia, Anna Sofía Racansky acusó a Luis May de buscar dinero al acusarla de apropiarse de su trabajo.

Ante esto, el investigador Luis May reiteró que únicamente buscaba dar el crédito verdadero a su trabajo, sin obtener un beneficio a cambio de esto.

“Redacto esto para defender mi trabajo, mi investigación y mi persona”, subrayó Luis May.

Fue así que cientos de usuarios en redes sociales comenzaron a compartir la denuncia del investigador Luis May, lo que finalmente terminó en un rectificación por parte del gobierno municipal de Tulum.

Esto toda vez que Diego Castañón Trejo sostuvo una reunión con Luis May, en donde dio crédito y destacó la importante investigación que ha realizado para poder conocer más acerca del Azul Maya.

En tanto, mediante las redes sociales del presidente municipal de Tulum se aclaró que Anna Sofía Racansky era una experta en pigmentos, pero de ninguna manera ha realizado alguna investigación que involucre al Azul Maya.