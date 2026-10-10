Tras ocho meses en el espacio, cuatro astronautas regresan a la Tierra con SpaceX

Después de ocho meses en el espacio, cuatro astronautas de la misión Crew-12 regresaron a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI) con SpaceX.

La tripulación estaba conformada por:

Jessica Meir y Jack Hathaway, de la NASA (Estados Unidos)

Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (Francia)

Andrey Fedyaev (Rusia), de Roscosmos (Rusia)

Los viajeros espaciales tuvieron una amerizaje exitoso en el Pacífico, frente a la costa de Los Ángeles, en Estados Unidos, el jueves 8 de octubre.

Sus reemplazos llegaron con tres semanas de retraso por reparaciones a la cápsula, lo que demoró un poco más su vuelta.

Astronautas de la misión Crew-12 de SpaceX regresaron a la Tierra tras ocho meses en el espacio

Fue el pasado mes de febrero 2026 cuando los cuatro astronautas viajaron a la EEI desde el Complejo de Lanzamiento 39A (LC-39A) en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

Llegaron al espacio para reemplazar a cuatro ocupantes de la EEI, incluido el astronauta Mike Fincke, quien se enfermó.

A lo largo de su estancia de 237 días donde recorrieron 160 millones de kilómetros y completaron 3,792 órbitas alrededor de la Tierra, los astronautas acumularon horas de investigación científica para apoyar la exploración humana en el espacio.

Estación Espacial Internacional (NASA)

Probaron la producción de celular madre para terapias celulares y demostraron la generación de fluidos intravenosos a demanda para futuras misiones, además de que estudiaron bacterias que causan la neumonía.

Sus indagaciones también se centraron en la nutrición, examinando cómo las características físicas pueden afectar el flujo sanguíneo en los viajes espaciales.

La misión exitosa de los cuatro astronautas fue celebrada por el administrador de la NASA, Jared Isaacman:

Jessica, Jack, Sophie y Andrey pasaron 237 días viviendo y trabajando en órbita, recorrieron más de 160 millones de kilómetros, impulsaron importantes avances científicos y regresaron sanos y salvos a casa gracias a la extraordinaria pericia y competencia de miles de personas en la NASA, SpaceX y nuestros socios internacionales. Desarrollar la capacidad, la experiencia y la confianza para repetir esta hazaña es precisamente lo que nos permitirá llegar más lejos, y estoy agradecido a la tripulación de Crew-12 y a sus familias por su servicio a la mayor aventura de la humanidad. Jared Isaacman, administrador de la NASA

Astronautas que pasaron ocho meses en espacio mostraron su felicidad por volver a la Tierra

La astronauta Jessica Meir mostró su felicidad al regresar a la Tierra tras ocho meses en el espacio.

Estamos muy emocionados de estar de vuelta en el planeta Tierra después de una misión increíble en la Estación Espacial Internacional. Jessica Meir, astronauta

En medio de su estancia espacial, los astronautas también encontraron momentos de diversión bailando y realizando demostraciones culinarias.

Tras su vuelta a la Tierra, en la EEI permanecen siete astronautas abordo, en representación de Estados Unidos, Canadá y Rusia.