Space X y la NASA lanzaron el Crew-13 rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) en un viaje de 7 horas y 50 minutos.

Se trata del trayecto más rápido que haya realizado una nave estadounidense en la historia del EEI.

Misión Crew-13 de Space X despega rumbo a la EEI

Este jueves 1 de octubre, el cohete Falcon 9 de Space X con la misión Crew-13 despegó de Cabo Cañaveral en Florida a las 09:10 horas (tiempo del centro de México).

Después del viaje, la misión logró su acoplamiento en la Estación Espacial Internacional.

SpaceX lanza Crew-13 rumbo a la EEI en un viaje de 7 horas y 50 minutos (@SpaceX)

Tras ocho minutos del despegue, la primera parte del cohete Falcon 9 aterrizó en una plataforma de Cabo Cañaveral.

Cabe destacar que Crew-13 es la decimotercera rotación del programa de tripulaciones que tienen la NASA y Space X.

La misión está comandada por los estadounidenses Jessica Watkins y Luke Delaney como piloto.

A ellos los acompañan los como especialistas de misión, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriátnikov.

La tripulación estará en la EEI hasta el 2027 para estudiar tejidos derivados de células madre para tratar enfermedades del corazón y párkinson.

Además del cultivo de alimentos para vuelos largos y alteraciones de flujo sanguíneo en el espacio.

El equipo de astronautas del Crew-13 será recibido por los integrantes de la Expedición 75:

Jessica Meir

Jack Hathaway

Anil Menon

Sophie Adenot

Andrey Fedyaev

Anna Kikina

Piotr Dubrov

Tanto Meir, Hathaway, Adenot y Fedyaev de la Crew-12 llegaron desde febrero pasado y regresarán a la Tierra no antes del lunes 5 de octubre 2026.