Los restos de un cohete de SpaceX que cayeron en la Luna, generaron un nuevo cráter en nuestro satélite natural el pasado 5 de agosto, siendo que la NASA ya publicó las primeras imágenes.

De acuerdo con la agencia espacial, el impacto fue resultado del lanzamiento realizado en enero de 2025 para la misión Firefly Blue Ghost.

Fue entre el 11 y 12 de agosto que el Orbitador de Reconocimiento Lunar captó por primera vez el nuevo cráter en la superficie lunar.

Este fue el lugar de impacto del Falcon 9 de SpaceX. 🔎🌑



Nuestro Orbitador de Reconocimiento Lunar captó imágenes de un nuevo cráter en la Luna, formado el 5 de agosto de 2026, cuando la etapa superior de un cohete de SpaceX impactó contra la superficie lunar.… pic.twitter.com/J8oTa70uLr — NASA en español (@NASA_es) August 19, 2026

Nuevo cráter en la Luna permitirá estudios de geología lunar

El nuevo cráter lunar apareció junto a una cavidad de mayor tamaño que ya existía en la superficie, tras el impacto detectado recientemente.

El choque removió distintas capas del terreno y lanzó material alrededor de la cavidad, formando estelas claras y oscuras visibles desde diferentes ángulos.

La NASA confirmó el impacto el 5 de agosto y explicó que sus características permitirán analizar materiales subterráneos y comprender mejor la geología lunar.

Las zonas oscuras alrededor del cráter corresponden principalmente a polvo y rocas superficiales, alterados durante largos periodos por radiación y pequeños impactos.

Estos materiales habían sido modificados por el viento solar, rayos cósmicos galácticos y micrometeoritos antes de ser expulsados durante el impacto del cohete de SpaceX.

Nuevo cráter en la Luna (NASA)

Según la NASA, algunas partículas fueron removidas desde aproximadamente 0.5 metros de profundidad, mientras el choque también expuso materiales que permanecían protegidos bajo la superficie.

Las áreas más brillantes corresponden a material reciente procedente de capas profundas, una característica que facilita distinguir la composición del subsuelo lunar.

El análisis de estas diferencias aportará información para estudiar la geología de la Luna y contribuirá al desarrollo de futuras misiones científicas y exploratorias.