“Liru Sisa” ya es marca registrada de Little Caesars en México tras su registro ante el IMPI.

Little Caesars se ha hecho tendencia al registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las marcas “Liru Sisa” y “Liru Cisa”, expresiones usadas en redes y mees para referirse a la popular marca de pizzas.

Revelan que “Liru Sisa” ya es marca registrada de Little Caesars en México

Se reveló que Little Caesars ya registró en México las marcas “Liru Sisa” y “Liru Cisa”.

En la página del IMPI aparece que Little Caesar Enterprises Inc. dio de alta los nombres con el que muchos se refieren popularmente a su marca.

De acuerdo con los datos del IMPI, la solicitud de registro se dio en 2019 y tiene como fecha de terminación el 15 de octubre de 2029.

“Liru Sisa” ya es marca registrada de Little Caesars en México (Especial)

El apodo viral de Liru Sisa nació en 2018 en un meme que parodiaba el nombre de Little Caesars.

Desde entonces, los internautas han usado las expresiones “Liru Sisa” y “Liru Cisa” en memes y comentarios en redes sociales.

Por tal razón, Little Caesars optó por registrar de forma oficial esos nombres.

El motivo principal de este movimiento realizado por Little Caesars tiene que ver con una situación comercial y de protección.

La cadena de pizza busca prevenir conflictos legales o usos no autorizados de la marca.

Es muy común que cuando una empresa o producto alcanza popularidad aumente el riesgo de que terceros intenten apropiarse de ella a través de:

Registros paralelos

Restaurantes o cadenas imitadoras

Campañas publicitarias

Así que Little Caesars decidió registrar el viral nombre para cuidar de su imagen corporativa.