La fiebre de Demon Slayer llegó a todo México, una muestra de ello es la presencia de Tanjiro Kamado en la ‘Quema de Panzones’ de Cholula, Puebla.

A través de redes sociales, circulan videos donde podemos ver una figura gigante de Tanjiro Kamado de Demon Slayer, siendo el principal en la ‘Quema de Panzones’ de Cholula.

Tanjiro Kamado de Demon Slayer fue elegido como mayordomo de la ‘Quema de Panzones’ de Cholula

Según comentan en redes sociales, fue la misma comunidad la que eligió que Tanjiro Kamado de Demon Slayer fuera parte de la ‘Quema de Panzones’ de Cholula, Puebla.

Tanjiro Kamado de Demon Slayer pasó a ser el mayordomo de este año de la ‘Quema de Panzones’ de Cholula, aquél que representará a los barrios del municipio poblano.

Así se elaboró una figura gigante del cazador de demonios con lujo de detalle, incluso se le coloco una caja con una pequeña Nezuko en la espalda, como en el anime y manga.

El pasado 8 de septiembre, él y su hermana desfilaron por la calles hasta un cerro cercano, donde se vació el contenido de la figura, para posteriormente quemarlo.

Todo mientras a su alrededor de hace una fiesta con baile y comida, además de que se liberan varios cuetes y fuegos artificiales.

Tanjiro Kamado de Demon Slayer no es el primer “héroe” en la ‘Quema de Panzones’ de Cholula

Algo curioso es que la ‘Quema de Panzones’ de Cholula, Puebla, ya había tenido otros “héroes” antes que Tanjiro Kamado de Demon Slayer como sus protagonistas.

Previo a Tanjiro Kamado de Demon Slayer, la ‘Quema de Panzones’ de Cholula tuvo como mayordomos a Speedy González, Mickey Mouse y Hulk.

Al igual que con el cazador de demonios, cada uno de estos personajes tuvieron su figura gigante, la cual desfiló y fue quemada posteriormente.

No se sabe exactamente cómo se eligen a los mayordomos; pero parece que dentro de la comunidad no tienen problema en rendirle homenaje a diversos personajes de ficción y fantasía.