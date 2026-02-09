Robo de película en Italia: así volaron las puertas de una camioneta de valores

Escenas dignas de película tuvieron lugar en las ciudades de Lecce y Brindisi, en el sur de Italia, donde sujetos armados volaron las puertas de una camioneta de valores para robarla.

El ataque a la camioneta, la cual transportaba cerca de dos millones de euros según reportes, ocurrió en la carretera estatal 613 de Italia cerca de las 8:30 horas del 9 de febrero de 2026.

Así fue el plan de ladrones para robar una camioneta de valores en Italia

En las imágenes compartidas por el diputado del Partido Demócrata, Claudio Stefanazzi, se observa a los asaltantes con armas largas, vestidos de blanco y usando explosivos.

De acuerdo con medios locales, los ladrones usaron vehículos camuflados como patrulleros para detener la camioneta de valores, simulando un control policial.

Como parte del plan, los ladrones incendiaron dos automóviles en la carretera estatal 613 de Italia para provocar un embotellamiento, lo que permitió paralizar la camioneta de valores.

Una vez detenido, los sujetos intentaron abrirla disparándole con sus armas largas, pero al no tener éxito, le colocaron explosivos para poder abrir las puertas y sacar el dinero.

Dos detenidos por el robo a la camioneta de valores

En medio del operativo de los ladrones, una patrulla de Carabineros logró atravesar el bloqueo, desatando un fuerte intercambio de disparos.

No obstante, la mayoría de los asaltantes consiguió escapar.

“Algunas fuentes indican que ya hay dos detenidos, pero el resto del grupo se habría escapado”, indican medios.