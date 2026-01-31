Un juez federal de San Francisco declaró culpable a Linwei Ding, exingeniero de Google, por cargos de espionaje y robo de tecnología, siendo un veredicto histórico en Estados Unidos.

Los reportes señalan que cuando Linwei Ding trabajaba como ingeniero de software en Google, sustrajo más de 2 mil páginas con información confidencial y lo subió a su nube personal.

Exingeniero de Google, culpable de espionaje y robo de tecnología en Estados Unidos (Especial)

Declaran culpable a exingeniero de Google por espionaje y robo de tecnología en Estados Unidos

La justicia de Estados Unidos declaró culpable a Linwei Ding, exingeniero de Google, en siete cargos de espionaje económico y siete cargos más por robo de secretos industriales.

Más allá de un delito corporativo, las autoridades señalaron que este robo de tecnología fue espionaje y puso en riesgo la seguridad nacional, quitando ventaja a Estados Unidos en el campo.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó el veredicto y señaló que Linwei Ding traicionó a Estados Unidos al robar secretos comerciales sobre la tecnología de IA de Google en nombre de China.

Exingeniero de Google, culpable de espionaje y robo de tecnología en Estados Unidos (Redes sociales)

De acuerdo con la información, los archivos robados contenían detalles clave sobre la infraestructura que Google utiliza para entrenar y operar sus modelos avanzados de Inteligencia Artificial (IA).

El robo de tecnología de Google habría ocurrido entre mayo de 2022 y abril de 2023, tiempo en el que el ingeniero mantenía vínculos con empresas tecnológicas en China para vender la información.

Linwei Ding, exingeniero de Google, podría enfrentar una condena de hasta 15 años en prisión por cada uno de los cargos de espionaje y hasta 10 años por cada delito por robo de tecnología.