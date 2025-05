El “sanador de Puebla” ha generado sensación en todo México por su capacidad de “curar con las manos”, pero ¿Quién es Mircea Gabriel? Aquí te damos los detalles de este ciudadano originario de Rumania.

Los ‘milagros’ de Mircea Gabriel comenzaron desde hace años y han llamado la atención de decenas de ciudadanos, quienes esperan hasta seis horas para ser masajeados por este supuesto “sanador de Puebla”.

La técnica de Mircea Gabriel consiste en colocar sus manos sobre el área de dolor de sus pacientes, cuyos malestares van desde un dolor de rodilla hasta enfermedades de importancia médica como el cáncer.

Es por este motivo, que aquí te damos los detalles de este ciudadano de Rumania, así como las advertencias que ha dado la Secretaría de Salud de Puebla por este tipo de prácticas.

Mircea Gabriel en Mérida (Redes Sociales)

¿Quién es Mircea Gabriel?

Mircea Gabriel, ahora conocido como el “sanador de Puebla”, es un hombre originario de Rumania que se ha vuelto popular por su capacidad de “curar únicamente con las manos”.

Se sabe que Mircea Gabriel llegó a México hace varios años y, tras pasar algún tiempo por Playa del Carmen y Mérida, se instaló en Puebla para ofrecer sus servicios sanadores.

Desde entonces, todos los días se sienta en una banca en Paseo Bravo, en el Centro Histórico de Puebla, donde pone sus manos sobre las personas para aliviarles el dolor.

¿Cuál es la edad de Mircea Gabriel?

Se presume que Mircea Gabriel tiene 41 años en el presente 2025.

¿Cuál es el signo zodiacal de Mircea Gabriel?

Mircea Gabriel es un gran creyente de la influencia de los signos zodiacales. En ese contexto, su signo es el de Piscis.

A los Piscis se les asocia con una gran sensibilidad, empatía y una profunda conexión emocional y espiritual

¿Mircea Gabriel es casado o tiene hijos?

No hay información referente a la vida familiar de Mircea Gabriel, por lo que no se sabe si tiene hijos o está casado. No obstante, se cree que vive en completa libertad.

¿Qué estudios tiene Mircea Gabriel?

Por si te lo preguntabas, Mircea Gabriel no tiene una educación médica, pero asegura ser un estudioso del Reiki, una práctica de sanación energética originaria de Japón.

El Reiki consiste en la canalización de energía a través de las manos para promover el equilibrio físico, emocional, mental y espiritual.

No obstante, su información disponible indica que estudió Gestión en la Universidad del Petróleo y el Gas de Ploiești.

¿En qué ha trabajado Mircea Gabriel?

En la actualidad, Mircea Gabriel se desempeña como “sanador de Puebla”, trabajo que incluso le ha valido el apodo de “el quita dolores”.

Según cuenta, su ‘don’ lo descubrió hace años en Quintana Roo, donde pudo detenerle una hemorragia severa a una persona, únicamente tocándolo y transmitiéndole su energía.

De acuerdo con su relato, esta situación sorprendió a los propios paramédicos, quienes miraron impactados la escena. A partir de ese momento, lo visitan personas provenientes de:

Estados Unidos

Hidalgo

CDMX

Estado de México

Oaxaca

¿Qué dijo la Secretaria de Salud de Puebla sobre Mircea Gabriel? La preocupante advertencia

La Secretaría de Salud de Puebla advirtió que “los milagros” de Mircea Gabriel no son prácticas reconocidas oficialmente por la comunidad científica, por lo que no hay bases para confiar en su credibilidad.

Además, señaló que Mircea Gabriel no cuenta con licencia ni establecimiento legal conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 621397), algo que es necesario para ofrecer servicios de salud en Puebla y México.

“Es necesario señalar que prácticas de tipo energético o alternativas, como las que han sido reportadas recientemente, no cuentan con respaldo científico y no deben considerarse sustitutos de la atención médica profesional”, señala.