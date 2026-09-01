El róver Curiosity de la NASA captó una extraña silueta sobre el horizonte de Marte en 2023, cuya forma generó dudas después de difundirse nuevamente.

La imagen fue tomada el 20 de agosto de 2023 mediante la cámara de navegación derecha, mientras el vehículo exploraba el cráter Gale.

Aunque la figura parece mostrar una estructura suspendida, las imágenes tomadas segundos antes y después ofrecen pistas sobre su posible naturaleza.

¿Qué provocó la extraña figura captada por Curiosity en Marte?

La misteriosa “medusa” que captó la NASA aparece únicamente en una fotografía, mientras otras 2 imágenes del mismo sector fueron registradas 13 y 25 segundos antes.

Además, una toma realizada 78 minutos después tampoco muestra la silueta, lo que reduce la posibilidad de que fuera una estructura permanente.

Extraña silueta sobre el horizonte de Marte (NASA)

Una hipótesis considerada es la intervención de un rayo cósmico, partículas energéticas capaces de afectar directamente los sensores de los vehículos enviados a Marte.

El planeta presenta condiciones que favorecen estos eventos, pues carece de un campo magnético global y posee una atmósfera mucho más delgada.

La fotografía también presenta un indicio técnico: una fila de píxeles negros alineados, un patrón compatible con el impacto de partículas energéticas.

Estos artefactos en imágenes espaciales no son excepcionales y anteriormente se habían documentado puntos o trazos provocados por interacciones con sensores.

También existen explicaciones alternativas, como errores electrónicos, problemas durante la compresión o transmisión de datos, aunque ninguna puede confirmarse con esta imagen.

Un remolino de polvo constituye otra posibilidad, pero la ausencia de información adicional sobre viento o registros simultáneos impide comprobarla.

Por ahora, la evidencia disponible favorece una anomalía de imagen antes que la presencia de un objeto físico sobre Marte captado por la NASA.