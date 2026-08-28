Durante una intervención en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA, en Houston, Texas, Donald Trump habló de la misión a Marte de 2028, señalando que ya se construye una nave nuclear.

Dicha nave nuclear de la NASA, será la punta de lanza de la misión a Marte de 2028, según Donald Trump; además, también confirmó la creación de una Academia Espacial.

Donald Trump (Especial)

Donald Trump confirmó el desarrollo de una nave nuclear de la NASA

En su discurso de este 28 de agosto, Donald Trump señaló que la NASA desarrolla una “nave espacial interplanetaria”, impulsada por energía nuclear.

Esta nave nuclear de la NASA, en palabras de Donald Trump, será usada por primera vez en la misión a Marte de 2028, que forma parte del proyecto Artemis III.

El mandatario señaló que la nave se está haciendo con ese sistema en mente, pues tiene “combustible prácticamente ilimitado”, por lo que no tiene que parar para recargar.

Esta nave será una de las primeras de una gran flota espacial, haciendo que viajar al espacio sea algo común en el futuro, como tomar un barco.

Además de que elevará el prestigio de las fuerzas armadas de Estados Unidos a un nivel de “excelencia”.

Artemis III (@nasaartemis / Instagram )

La nave nuclear de la NASA forma parte del proyecto de la Academia Espacial de Donald Trump

El anuncio de la nave nuclear de la NASA vino enmarcado dentro de la aprobación del proyecto de una Academia Espacial de Donald Trump.

Esta Academia Espacial anunciada por Donald Trump será de orden militar, siendo la primera institución de este tipo creada en Estados Unidos desde 1954.

El mismo presidente estadounidense la pone al mismo nivel de la Fuerza Aérea y la Guardia Costera, pues instruirá a la futura Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Señalando que dicho complejo que apenas está en etapa de planeación, también será de utilidad para la NASA y la industria espacial civil, reiterando su importancia para el desarrollo de Estados Unidos.