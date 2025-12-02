Los fenómenos extraños siguen sucediendo alrededor del cometa 3I/ATLAS, pues se ha detectado una señal luminosa emitida por el astro que asemeja a latidos.

No solo eso, estos ‘latidos’ del cometa 3I/ATLAS suceden de manera periódica y como muchas otras cosas, no parecen tener una explicación acorde a los modelos tradicionales.

Cometa 3I/ATLAS (@NASA_es / X)

¿Qué es el ‘latido’ del cometa 3I/ATLAS?

De acuerdo con Avi Loeb, astrofísico de Harvard, el cometa 3I/ATLAS emite una especie de ‘latido’ cada 16 horas, lo que envía una señal luminosa.

Si bien se reconoció que este ‘latido’ del cometa 3I/ATLAS podría atribuirse a su núcleo, un análisis reciente demuestra que la parte central del astro no tienen nada que ver.

Pues la señal luminosa procede de una especie de halo que envuelve al astro, no de su parte “física”, por decirlo de alguna manera.

Avi Loeb menciona que el ‘latido’ se debería a una serie de chorros que el cometa libera de forma periódica, lo cual generaría este efecto de pulso.

Pues el halo que está alrededor del objeto se contrae y expande cada que se liberan estos chorros de material.

Chorros del cometa 3I/ATLAS (Teerasak Thaluang)

El latido del cometa 3I/ATLAS podría ser un sistema de enfriamiento

Dada la información anterior, en general se cree que los chorros de los ‘latidos’ del cometa 3I/ATLAS son provocados por la radiación solar; pero Avi Loeb cree que se trata de un sistema de enfriamiento.

El astrofísico mantiene que el cometa 3I/ATLAS es de origen artificial, por lo que el ‘latido’ en realidad podría se provocado por la ventilación del mismo.

Es decir, que la supuesta nave esté ventilando su estructura para no colapsar en su viaje a través del Sistema Solar.

Avi Loeb señala que esto se podría definir cuando se tengan más imágenes del astro, donde se podrá analizar desde qué parte salen los chorros de material.

Si estos están en dirección al Sol, entonces se trata de una roca como tal; pero, si van en otra dirección, entonces se abre la posibilidad sobre el cometa 3I/ATLAS de ser un objeto tecnológico.