¡Asombroso! Así se ve el cometa 3I/ATLAS, según revelan nuevas imágenes de su trayectoria hacia la Tierra.

Las observaciones del 3I/ATLAS por parte de la comunidad astronómica continúan.

Revelan nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS en su trayectoria hacia la Tierra

La Agencia Espacial Europea (ESA) compartió nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS.

Dicha fotografía se captó el 2 noviembre 2025 pasado, y se consiguió gracias al Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice).

Cometa 3I/ATLAS (ESA)

Mediante su cámara de navegación a bordo (NavCam), Juice fotografió al enigmático 3I/ATLAS.

La ESA explica que aunque los datos de Juice llegarán hasta febrero 2026 a la Tierra, el equipo de especialistas descargó una cuarta parte de una imagen del cometa.

En ella se aprecia el halo brillante de gas que rodea al cometa 3I/ATLAS, así como el indicio de que el cuerpo celeste tiene dos colas: una de plasma y otra de polvo.

Cabe mencionar que las imágenes de la ESA se suman a la foto que compartió la NASA realizada con el telescopio espacial Hubble.

Imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el Hubble (NASA)

El cometa 3I/ATLAS pasará cerca de la Tierra en esta fecha

Se tiene previsto que el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra el próximo viernes 19 de diciembre.

Durante ese momento, los especialistas esperan contar con una idea más clara de lo que es el cometa 3I/ATLAS.

Desde su descubrimiento, 3I/ATLAS ha llamado la atención de los astrónomos al provenir fuera de nuestro Sistema Solar.