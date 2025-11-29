Desde el pasado 27 de noviembre de 2025, la ONU confirmó la activación de la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) con respecto al cometa 3I/ATLAS.

La ONU señala que el objetivo es que la IAWN es recopilar datos del cometa 3I/ATLAS, pues es un objeto digno de estudio en general.

Cometa 3I/ATLAS (M. Jäger, G. Rhemann/E. Prosperi)

La ONU confirma que el cometa 3I/ATLAS no es una amenaza

Aunque pueda sonar alarmante que la ONU haya confirmado la activación de la IAWN por el cometa 3I/ATLAS, la organización confirmó que no representa un peligro para la Tierra.

Simplemente es un ejercicio de observación prolongada sobre el cometa 3I/ATLAS, ya que es de gran interés para la comunidad científica en general.

Serán dos meses de seguimiento, hasta que el objeto salga del Sistema Solar y no pueda ser captado por la herramientas de observación de las distintas agencias.

Siendo también la octava vez que se hace uno de estos ejercicios, los cuales son regulares desde 2017, aunque dada la naturaleza del comenta, en esta ocasión ha llamado más la atención.

Se espera que los resultados obtenidos de la investigación se den a conocer en una conferencia a nivel mundial durante los primeros meses de 2026.

Cometa 3I/ATLAS (@NASA_es / X)

La investigación del cometa 3I/ATLAS se había planeado con anticipación según la ONU

Otra cosa que dio a conocer la ONU es que esta investigación de la IAWN sobre el cometa 3I/ATLAS ya se había planeado con mucha anticipación.

De acuerdo con la ONU, la IAWN ya había planeado su campaña de cometas para el 2025 desde el 2024, con el fin de estudiar la composición de los mismos.

Lo único que se hizo fue ajustar ese plan al cometa 3I/ATLAS, el cual fue descubierto a mediados de este mismo 2025; es decir, la presencia del cometa no alteró en realidad esta alerta.

El cometa 3I/ATLAS tendrá su máximo acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre, será cuando se hagan los análisis más precisos del objeto, con los que se espera resolver el misterio a su alrededor.