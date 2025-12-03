La comunidad científica sigue intrigada con el cometa 3I/ATLAS, esta vez tras revelarse imágenes en donde lo muestra en erupción de ¿volcanes de hielo?

Imágenes muestran al cometa 3I/ATLAS en erupción con volcanes de hielo

El cometa 3I/ATLAS continúa sorprendiendo a toda la comunidad científica ante su naturaleza difícil de comprender, y es que en esta ocasión se revelaron nuevas imágenes que dan pistas sobre su interior y composición.

Pero lo que tomó desprevenidos a los científicos al ver las nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS , es que se observaron criovolcanes en erupción en su interior, es decir “volcanes de hielo”.

PRE-PERIHELION STUDY OF #COMET #3IATLAS with our findings about its spectroscopic similitude with CR carbonaceous chondrites. Manuscript submitted for publication in which we propose it is a #TNO-like body experiencing #cryovolcanism Now in Cornell Univ. @arxiv repository: ➡️ arxiv.org/abs/2511.19112



[image or embed] — Prof. Josep M. Trigo-Rodríguez (@joseptrigo.bsky.social) 25 de noviembre de 2025, 8:28

La nueva evidencia apunta a que el cometa 3I/ATLAS, a medida que se acercaba al Sol, una serie de volcanes de hielo entraron en erupción en su superficie, activando chorros helados.

Sin embargo, estos volcanes de hielo o criovolcanes pueden explicar mejor gracias a la composición del cometa 3I/ATLAS según un estudio publicado el pasado 24 de noviembre del 2025, el cual sugiere que es similar a los objetos transneptunianos helados.

Esto se refiere a los planetas enanos y otros objetos que orbitan alrededor del Sol y más allá de Neptuno, por lo que de confirmarse, esto significaría que pese a que el cometa 3I/ATLAS viene de otro sistema solar, comparte cosas en común con objetos de este sistema solar.

“Al tratarse de un cometa formado en un sistema planetario remoto, es notable que la mezcla de materiales que forma su superficie se asemeje a la de los objetos transneptunianos, cuerpos formados a gran distancia del Sol, pero pertenecientes a nuestro sistema planetario.” Josep Trigo-Rodríguez , investigador principal del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC/IEEC) en España

Las imágenes que revelaron los volcanes de hielo en el cometa 3I/ATLAS, y su similitud con objetos transneptunianos helados, se hicieron gracias al Telescopio Joan Oró del Observatorio del Montsec, en el noreste de Cataluña en España.

Los cometas se calientan al acercarse a las estrellas, lo que provoca que el hielo de su superficie se sublime en gas que los investigadores pueden detectar y estudiar, y en el caso de 3I/ATLAS se reveló que eran criovolcanes.