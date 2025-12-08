Los expertos han revelado que el recorrido del cometa 3I/ATLAS aún no termina, pues ya se determinó cuándo será la fecha de su máxima aproximación a laTierra.

El 19 de diciembre es cuando el cometa 3I/ATLAS estará más cerca de la Tierra

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), el próximo 19 de diciembre será cuando el cometa 3I/ATLAS esté más cerca de la Tierra para después desaparecer.

La fecha fue revelada gracias a la NASA activó la ‘Defensa planetaria’ para darle seguimiento al cometa 3I/ATLAS, y así también tener un estudio continuo junto con observatorios y obtener más información.

“Se acercará a la Tierra hasta unos 270 millones de km, es decir, aproximadamente 1.8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Durante su máximo acercamiento, se encontrará al otro lado del Sol”. Agencia Espacial Europea

Hey stargazers, what's up in December? ✨



- Dec. 7: Moon and Jupiter conjunction

- Dec. 13-14: Geminid meteor shower peak

- Dec. 19: Comet 3I/ATLAS closest approach to Earth



More: https://t.co/CF8UX7ZWxK pic.twitter.com/o6KNdSSaaJ — NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 2, 2025

Tras su máximo acercamiento a la Tierra este próximo 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS continuará su paso hasta alejarse del Sistema Solar, por lo que solo está “de paso” por esta galaxia según la NASA.

Cabe recordar que la detección del cometa 3I/ATLAS ocurrió desde el pasado 1 de julio del 2025 , generando gran interés y curiosidad entre los científicos al provenir de otra galaxia y otro sistema solar.

Se sabe también que el cometa 3I/ATLAS fue formado hace miles de millones de años, y cuando fue descubierto, estaba a 670 millones de kilómetros del Sol, dentro de la órbita de Júpiter.

Su trayectoria se ha ido acercando hasta alcanzar su máxima aproximación a Marte el pasado 3 de octubre y el récord de cercanía con el Sol fue el 30 de octubre.