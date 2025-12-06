Te compartimos la sorprendente imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el Hubble.

De nuevo, el telescopio espacial Hubble fijó su atención en el cometa 3I/ATLAS, logrando captar una foto impresionante.

Esta es la sorprendente imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el Hubble

La NASA compartió una imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el Hubble mientras se aleja del Sistema Solar a alta velocidad.

Dicha observación fue realizada el pasado 30 de noviembre mediante la cámara de campo amplio WFC3, reportó la agencia espacial.

Imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el Hubble (NASA)

Según se detalla, al momento de ser captado, el cometa 3I/ATLAS se encontraba a 284 millones de kilómetros de la Tierra.

No es la primera vez que el Hubble realiza observaciones de 3I/ATLAS. En junio pasado, el telescopio espacial había analizado el cuerpo celeste que se formó en otro sistema planetario.

Así captó el telescopio Hubble al cometa 3I/ATLAS

Para seguir el desplazamiento de 3I/ATLAS, el telescopio Hubble de la NASA tuvo que rastrear el movimiento del cometa en tiempo real.

Eso generó que las estrellas de fondo que aparecen en la imagen se vieran como largas estelas de luz cuando lo más normal es que luzcan como puntos fijos.

En ese sentido, la imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el Hubble demuestra la velocidad con que el cuerpo celeste se desplaza en el espacio .

Gracias a las nuevas observaciones del Hubble, se podrá seguir entendiendo la composición del cometa 3I/ATLAS, así como su tamaño y comportamiento mientras se aleja del Sol.