Cada 24 de agosto se celebra el santo de San Bartolomé Apóstol; quien fuera uno de los doce apóstoles de Jesús.

Por ello, acá te compartimos la oración a San Bartolomé Apóstol para las tormentas y dificultades, que podrás rezar hoy y cualquier día del año.

Oración a San Bartolomé Apóstol que podrás rezar hoy 24 de agosto y todo el año

Te compartimos la oración a San Bartolomé Apóstol para las tormentas y dificultades que podrás rezar hoy 24 de agosto y cualquier otro día:

San Bartolomé Bendito

Una mañana salió y a Jesucristo encontró,

pies y manos le besó.

¿Dónde vas Bartolomé?

Señor contigo me iré a los cielos subiré y a los ángeles veré.

Vuelve a tu casa mesón Bartolomé, que yo te daré un don,

que no le he dado a varón.

En la casa donde fuere rezado no caerán piedras ni rayos,

ni la mujer morirá de parto ni la criatura de espanto,

en la casa donde fuere rezado todos los días de su vida,

a la hora de su muerte verá a Jesús y a María.

Gloria a Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Amén.

San Bartolomé Apóstol (El Paso Museum of Art Vía Wikipedia)

Hoy 24 de agosto se celebra a San Bartolomé Apóstol

Según la tradición, San Bartolomé Apóstol fue desollado vivo y luego crucificado; por ello, como símbolo de su martirio, suele representarse con un cuchillo o mostrando explícitamente su piel.

Por esta misma razón, San Bartolomé Apóstol es patrono de zapateros y carniceros.

San Bartolomé Apóstol (Saint Bartholomew church of Gyöngyös, Hungary Vía Wikipedia)

La leyenda de San Bartolomé Apóstol y el Diablo

En el Valle de Chicama (Perú), San Bartolomé Apóstol fue retado por el Diablo a una carrera en el monte Gasñape por la posesión del valle.

El Diablo iba ganando; sin embargo, San Bartolomé Apóstol, con ayuda divina, terminó por vencerlo.

El Diablo cayó al agua y “se ahogó”, quien, furioso, juró vengarse cada 24 de agosto, día del martirio de San Bartolomé de Apóstol.

Por eso, se cree que desde las 11 de la noche del 23 de agosto y todo el 24 de agosto, el Diablo anda suelto, causando desgracias y accidentes.