Hoy 24 de agosto es la fiesta de san Bartolomé Apóstol y con ello, te contamos que se le pide a esta santo y te damos su oración para encadenar al diablo.

Según la tradición católica, cada 24 de agosto se celebra el santo de san Bartolomé Apóstol.

Celebración que de la cual se dice es el día en el que el “diablo anda suelto” causando daños y accidentes.

A esto y para salvarnos de cualquier mal a san Bartolomé Apóstol se le reza con sus oración para encadenar al diablo.

San Bartolomé Apóstol fue uno de los 12 apóstoles de Cristo que predicó el Evangelio después de la Ascensión del Señor.

A esto, a san Bartolomé Apóstol también se le conoce como Nathanael (que significa “regalo de Dios”) según el Evangelio de Juan.

Se sabe que san Bartolomé Apóstol nació en Caná de Galilea y fue llamado por Jesús a través de Felipe para ser su apóstol (Juan 1, 45-51).

Así como, también san Bartolomé Apóstol fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el mar de Galilea después de su resurrección (Juan 21:2).

El nombre de san Bartolomé Apóstol lo hace uno de los seguidores más cercanos de Jesús durante su ministerio terrenal.

Por lo que tras la muerte de Jesús se dice que san Bartolomé Apóstol fue “un hombre que fue elegido por Cristo, que fue testigo de sus obras, de sus dichos, que fue enviado a predicar y que predicó valientemente hasta el martirio”.

Se cree que el martirio san Bartolomé Apóstol ocurrió en Abanópolis, ahora conocida como Armenia en la costa occidental del Mar Caspio.

Esto después de que san Bartolomé Apóstol predicara la palabra de Jesús también en Mesopotamia, Persia y Egipto.

Tras esto ya en Armenia a san Bartolomé Apóstol se le arrancaron la piel aún estando con vida y fue decapitado por el Rey Astyages en Derbend.

Y por lo que ahora, a san Bartolomé Apóstol se le considera como santo patrono de la Iglesia Apostólica Armenia por ser cofundador del cristianismo en ese país.

Principalmente a san Bartolomé Apóstol se le considera el santo para pedir que aleje los momentos tormentosos, debido a la forma en que murió.

Asimismo, a san Bartolomé Apóstol, las personas de hacen oración para pedirle por:

Una de las creencias más ligadas a la fiesta de san Bartolomé Apóstol es que se cree que cada 24 de agosto el “diablo anda suelto”.

Por lo que existe una oración en la que se le pide a san Bartolomé Apóstol encadenar al diablo:

“Oh, San Bartolomé, apóstol y discípulo de Nuestro Señor Jesucristo, tú que fuiste un insaciable evangelizador, te pido que intercedas por mí, para no caer en la tentación. El diablo es como un perro rabioso encadenado, que constantemente busca morderme para apartarme de Dios, ayúdame a que, con tu ejemplo e intercesión, no me acerque a él, sino que busque más a Cristo, Nuestro Señor. San Bartolomé apóstol, encadena las fuerzas del mal que me acechan. Amen.”

Oración a san Bartolomé Apóstol para encarnar al diablo hoy 24 de agosto