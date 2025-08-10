Esta es la oración a San Lorenzo que puedes rezar para pagar las deudas este 10 de agosto y todos los días del año.

Y es que este 10 de agosto se celebra la fiesta de San Lorenzo, por lo que te dejamos la oración que puedes rezarle para salir de deudas no solo hoy, sino cualquier día del año.

Oración a San Lorenzo para salir de deudas

De acuerdo con la tradición, esa oración a San Lorenzo para que te ayude a salir de deudas, debe rezarse tres veces y con intención:

San Lorenzo, glorioso mártir, bendito y poderoso diácono, hombre ejemplar, fuerte y valeroso

Que con amor santo, con ilimitada fe y esperanza dedicaste tu virtuosa vida a difundir la palabra de Dios

Y con generosidad, entrega y pureza de corazón nunca dejaste de socorrer, amparar y defender a los mas necesitados tanto del alma como del cuerpo

Recibe mi oración y plegarias con agrado y dame tu milagroso auxilio ahora que estoy pasando por una mala situación

Haz que con fortaleza y fe no me aparte de las buenas sendas, y por favor se mi poderoso mediador en las alturas

Ora para que reciba cuanto antes los auxilios divinos, y asi consiga salir de los graves problemas que me afligen.

San Lorenzo santo protector, santo benigno y clemente, por todo el sufrimiento y dolor que pasaste en tu cuerpo

Cuando cruelmente te martirizaron en la hoguera, por la confianza y esperanza que jamas dejaste de tener

En la compasiva misericordia del señor te suplico tengas en cuenta mis limitaciones y me ayudes a no desesperar y no perder la fe en Él.

Yo se que Dios desea lo mejor para nosotros, sus hijos y no quiere que suframos de ningún modo

Por ello te imploro con todo mi ser le lleves estas suplicas que hoy te presento con humildad y le pidas que arregle mi vida económica y laboral.

Te pido de corazón San Lorenzo que ruegues a Dios para salir de esta pobreza y que todas mis necesidades sean saciadas y pueda tener una vida mejor

Se que tu me escucharas san Lorenzo por que tu corazón esta lleno de bondades.

Amén.

Este 10 de agosto se celebra la fiesta de San Lorenzo

Este 10 de agosto se celebra el santoral o la fiesta de San Lorenzo, un diácono y mártir cristiano que se recuerda por sus servicios a los pobres y su valentía al enfrentar su martirio en el año 258 d.C.

Pues de acuerdo con la historia, San Lorenzo fue quemado en una parrilla, por lo que ahora se conmemora cada 10 de agosto.

Se sabe que San Lorenzo fue uno de los siete diáconos de la Iglesia Romana, encargado de administrar los bienes de la iglesia y atender a los necesitados.

Durante la persecución del emperador Valeriano, fue arrestado y condenado a muerte por negarse a entregar los bienes de la iglesia.

Se dice que mientras era quemado en la parrilla, dijo a sus verdugos: “Dadme la vuelta, que por este lado ya estoy hecho”.

los fieles y creyentes se encomiendan a San Lorenzo para pedir ayuda en asuntos económicos y laborales.

Pues lo buscan con la intención de superar la pobreza y las dificultades financieras pese a que no es un santo asociado con la riqueza.

Sin embargo se ha relacionado a San Lorenzo por su historia de valentía ante la adversidad y su generosidad con los necesitados.

Es por eso que en cada una de sus oraciones y peticiones a él, se le pide intercesión a Dios para recibir ayuda divina y salir de problemas económicos, deudas o falta de trabajo.