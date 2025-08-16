Este 16 de agosto es el Día Internacional de los Animales sin Hogar, por lo que te dejamos la oración que puedes hacerle a San Antonio Abad por ellos.

Este 16 de agosto es el Día Internacional de los Animales sin Hogar al ser el tercer sábado de agosto, por lo que te dejamos la oración a San Antonio Abad para pedir por ellos.

Oración a San Antonio Abad para rezar en el Día Internacional de los Animales sin Hogar

San Antonio Abad es considerado como el patrono de los animales, protector de los domésticos y de granja, y su festividad se celebra el 17 de enero.

Por lo que para este Día Internacional de los Animales sin Hogar, te dejamos esta oración a San Antonio Abad para pedir por ellos.

Señor Celestial, Padre Creador de todas las cosas, hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mi mascota, y por mediación de san Antonio Abad, llamado también san Antón, el gran protector de los animales que tanto amor tuvo estas criaturas.

Te ruego que no le abandones nunca, concédele salud, que no sufra ni padezca, que no este triste, que no le falten las fuerzas, que no sienta dolor ni angustia, que no se sienta solo y que siempre tenga a su lado alguien que le cuide con amor.

Por el poder de Tu amor, permite que... (nombre de la mascota) viva feliz y sano, que tenga todo lo necesario según tu deseo.

Cuídalo y protégelo, que no le falte alimento, cama y reposo, que no carezca de amigos, amor y respeto, pon tu mano sobre él si cae enfermo, no permitas que nada ni nadie le cause daño ni que se pierda o lo roben.

Yo le quiero como un miembro más de la familia y siempre estaré a su lado dándole todo mi cariño y cubriendo sus necesidades.

Te pido tu especial bendición y ayuda en estos momentos que (nombre de la mascota) necesita tanto de ti, (pedir por salud, o robo, o extravío, protección, problemas).

(hacer la petición).

Señor, te ruego también que por intercesión de San Antonio Abad, tengas piedad de los hombres que por ignorancia maltratan a los animales, enséñales a que los amen como criaturas tuyas.

Señor, ten piedad de los animales domésticos, que muy a menudo son entregados y abandonados, sin defensa alguna, a la indiferencia y a la crueldad humana:no los dejes solos con sus penas.

Señor Dios, ten piedad de los animales como el león, el tigre, el mono, el elefante y otras especies que son capturados para ser llevados a circos o a zoológicos: dales a todos ellos un refugio seguro en su hábitat.

Señor, ten piedad de los animales de granja que crecen dentro de inhóspitos habitáculos, así como de aquellos animales que en los mataderos son sacrificados sin anestesia: acógelos con su dolor.

Señor, ten piedad de los animales de experimentación, haz que cesen estas prácticas y sálvalos de su sufrimiento.

Señor, tu que infundiste en San Antonio Abad un gran amor a la pobreza y al respeto de los animales, ten piedad de todos los animales que sufren y haz una sociedad más justa basada en el amor y la paz de todos los seres que pueblan el planeta.

Amén.

La oración para bendecir a los animales que puedes rezar hoy 17 de enero a San Antonio Abad (Archivo )

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de los Animales sin Hogar hoy 16 de agosto?

Desde 1992, cada tercer sábado de agosto se celebra el Día Internacional de los Animales sin Hogar.

Esta efeméride fue proclamada por la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales (ISAR por sus siglas en inglés).

Ellos se han encargado de promover el Día Internacional del Animal sin Hogar, cuyo objetivo es solucionar la sobrepoblación de animales en situación de calle.

En este día, organizaciones de todo el mundo realizan actos para concientizar sobre el abandono animal, su cuidado y derechos como:

Adopción de mascotas

Jornadas de vacunación

Castración y esterilización

Exposiciones

Colectas benéfica

Bendiciones de animales