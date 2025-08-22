Este 22 de agosto se celebra el Día del Bombero, fecha en la que recordamos a este cuerpo de rescate, que para muchos es uno de los más dedicados.

Dado que los bomberos arriesgan su vida casi todos los días, les dejaremos una oración corta, la cual pide por el bien de todo los miembros del cuerpo al momento de realizar su labor.

Oración corta para rezar en el Día del Bombero

Aquí te dejamos la oración corta por el Día del Bombero, para que pidas por estos rescatistas al momento de realizar su trabajo:

“Señor todopoderoso, dame las fuerzas para continuar en el momento que las llamas se vuelvan agobiantes.

Otórgame la luz que necesito cuando la oscuridad me impida ver mi camino, otórgame la esperanza y el valor para continuar cuando el miedo se apodere de mi ser.

Dame tu mano para que esta pueda guiarme cuando me sienta perdido; permíteme comprender el sufrimiento y otórgame la fuerza divina que necesito.

Conviérteme en tu herramienta de salvación para las personas que corren de este peligro, protégeme de las llamas y de los peligros hasta el último de los días, Amén."

Bombero (Unsplash)

¿Cuál es el origen del Día del Bombero?

El Día del Bombero se estableció en México en 1956, se eligió el 22 de agosto debido a que en esa fecha, pero de 1873, se fundó el primer cuerpo en Veracruz.

Este primer cuerpo llevaba por nombre Compañía de Bomberos de Veracruz, de ahí que desde ese momento se celebre el Día del Bombero como un homenaje a esta primera versión de rescatistas.

Más aún porque se trataba de un grupo de voluntarios; es decir, no era gente especializada en el control de incendios y desastres.

Aunque no es un día oficial, durante esta fecha se hacen toda clase de reconocimientos por parte de diversas instituciones a los bomberos, además de dar pláticas y cursos de prevención en escuelas de todos los niveles.