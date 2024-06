Es el día del padre este 16 de junio, fecha que celebra a todas las figuras paternas, incluidos a los padrastros; por ello te dejamos la carta a mi padrastro.

Esta carta a mi padrastro es una bonita forma de expresar tus sentimientos para esta figura paterna que se preocupa por igual por sus hijos e hijas, en este día del padre.

Lo mejor es que no es sólo una sola carta a mi padrastro, en realidad te traemos dos, para que elijas la que más represente tus sentimientos.

Pues la dos agradecen a esta persona por cuidar y velar de sus hijos e hijas, a pesar de que en esencia no estaban obligados, al carecer de alguna liga sanguínea.

La primera que tenemos es la carta a mi padrastro de disculpas en este día del padre, la cual es de un hijo o hija arrepintiéndose del mal trato que tuvo para con su padrastro.

Esta carta a mi padrastro representa muy bien el sentimiento de hijos e hijas que, o bien conocieron a su padre biológico y este murió o se fue, o bien nunca convivieron con una figura paterna.

Se trata de un texto de disculpas en este día del padre, donde agradecen todo lo que el padrastro ha hecho por ellos o ellas, a pesar de los malos tratos que tuvieron para con su padrastro.

Señalando que por fin entendieron que un padre es quien te cuida y está contigo siempe.

Querido (su nombre):

Han pasado unos cuantos años desde que te conozco, y creo que nunca te he dado las gracias por aparecer en mi vida. Desde que empezaste un nuevo camino con mi madre he visto cómo le hacías feliz, cómo ella sonreía a cada instante porque te tenía cerca y porque sabía que podía contar contigo para todo. Y ya sabes que al principio yo no era muy dada a ese amor ni a ese cariño, pero poco a poco todo cambió.

En este Día del Padre estoy segura/o de que no te esperabas recibir esta carta en la que te escribo todo lo que siento. Quiero que sepas que te has ganado mi corazón y mi cariño. Que nunca has pretendido ocupar el puesto de padre, sin embargo, ya lo has hecho. Gracias a ti sé lo que es tener un padre y una madre, una familia feliz y cada vez más grande.

Gracias infinitas por tratarme como a una hija/o, por educarme, por quererme y por enseñarme las cosas más importantes de la vida. Dicen que un padre es aquél que te da la vida, pero en mi caso no es así. Creo que un padre es quien te cuida y quien está contigo siempre, para lo bueno y para lo malo. Porque ya sabes que no hemos pasado una buena época, sin embargo, tú siempre has estado ahí para todo lo que he necesitado, siempre me has acompañado en los momentos más importantes de mi vida. Y siempre has sabido cómo sacarme una sonrisa cuando más lo necesitaba.

Gracias por (contar alguna anécdota) enseñarme a montar en bici, acompañarme cuando quería ir al cine y mi madre no me dejaba. Gracias por escucharme cuando tenía alguna preocupación. Gracias por apoyarme en todas y cada una de mis ocurrencias. Gracias por no juzgarme nunca, por reírte conmigo cada vez que decimos alguna de nuestras tonterías que tanta gracia nos hacen…

Perdóname porque, al principio, te juzgué mal. Ya sabes que me enfadaba cuando venías a nuestra casa, por tener que compartir el amor de mi madre, o por estar demasiado preocupada/o por ella. Nunca me imaginé que te convirtieras en todo un referente para mí, en un ejemplo a seguir gracias a tu manera de ver la vida, gracias a tu paciencia y a tu forma de trabajar duro para conseguir todo lo que te propones. Eres, en definitiva, un padre de pies a cabeza que sabe cómo educar a una hija/o a la que no estaba obligado a querer. Pero tú supiste entenderme, supiste ser perseverante, supiste estar conmigo y eso tiene todavía más mérito, porque aunque no estuvieses obligado a educar a una hija que no era tuya, tú lo hiciste de la mejor manera posible.

Papá (porque sí, eres mi papá), aunque no llevemos la misma sangre, estás en mi corazón siempre. Gracias por ayudarme a convertirme en la mujer que soy hoy, una persona amable y sin un ápice de rencor que sabe lo que es tener una familia unida pase lo que pase. Gracias por entrar en la vida de mi madre, por hacerle la mujer más feliz del mundo y, por ende, a mí también.

¡Feliz Día del Padre!,