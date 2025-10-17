México será testigo de uno de los espectáculos astronómicos más importantes de los próximos mil años; estamos hablando del paso del Cometa Lemmon.

Lo más interesante del Cometa Lemmon es que tiene una trayectoria de un milenio, es decir, es un evento que no se volverá a ver hasta el 3025.

¿Cuándo se podrá ver el Cometa Lemmon en México?

El Cometa Lemmon es un evento astronómico que se podrá ver en México del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2025, aunque habrá días en que su visibilidad será mejor que otros.

Cometa Lemmon (NASA)

De acuerdo con diversas agencias espaciales, el mejor periodo para ver el Cometa Lemmon será del 25 al 28 de octubre de 2025.

Para quienes vivan en la Ciudad de México, el día perfecto será el 27 de octubre a partir de las 6:30 p.m., estando localizado a 26 grados en el horizonte.

Quienes quieran verlo lo podrán identificar como una luz verde en el cielo nocturno, siendo la “estrella” más destacable del firmamento.

En el resto del país se podrá ver igual de bien en los mismos días anteriormente mencionados, e incluso en el mismo horario, con una pequeña variación en los minutos.

Si no vives en la CDMX y quieres ver el astro, también puedes prestar atención al cielo nocturno a finales de octubre.

¿Cómo ver el Cometa Lemmon en México?

De acuerdo con los reportes, el Cometa Lemmon se podrá ver a simple vista en todo México, no serán necesarias herramientas especiales para su observación.

Sin embargo, si quieres tener una mejor visión del Cometa Lemmon, se recomienda usar binoculares o un telescopio aficionado.

Además de estar en un lugar con poca contaminación ambiental y lumínica; de preferencia que esté en una zona elevada alejada de las grandes ciudades.

Si no cuentas con binoculares o telescopio, además de que te es imposible salir de la ciudad; en ocasiones los observatorios y universidades hacen eventos de observación.

Puedes consultar si en una de estas instituciones cerca de tu casa tendrán un evento de este estilo.