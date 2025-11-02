Se acerca uno de los últimos eventos astronómicos del año. Nos referimos a la Luna de Castor 2025 en México, la cual promete ser la más grande del año.

Si eres un observador aficionado y quieres ver el evento astronómico de la Luna de Castor 2025 en México, aquí te daremos todos los detalles al respecto.

Luna llena (Benjamin Voros / unsplash)

¿Cuándo es la Luna de Castor 2025 en México?

De acuerdo con el portal Star Walk, el evento astronómico de la Luna de Castor 2025 en México será el próximo 5 de noviembre, teniendo su mayor esplendor a las 7:19 p.m. (CDMX).

Sin embargo, la Luna de Castor 2025 en México se comenzará a ver en el cielo desde la noche del 4 de noviembre y hasta la madrugada del jueves 6 , por lo que tendrás mucho tiempo para poder apreciarla.

Es un espectáculo que no te debes perder, pues será una “superluna”, al verse 14% más grande y 16% más brillante que en ocasiones anteriores, lo cual le dará un toque especial.

Al ser una Luna Llena, no necesitarás de herramientas especiales para verla; sin embargo, puedes usar telescopios de aficionado y binoculares si así lo deseas.

Además, también es recomendable estar en un lugar alto o con poca contaminación ambiental y lumínica.

Luna llena (Kym MacKinnon / Unsplash)

¿Por qué se llama Luna de Castor?

Como muchos otros nombres de eventos astronómicos, la Luna de Castor recibe ese apelativo debido a las antiguas tradiciones de las sociedades de varios puntos del continente americano.

Se le dio el nombre “Luna de Castor” debido a que es el momento donde estos animales comienzan a reforzar sus presas y juntan el último alimento para refugiarse durante el invierno.

Además, la aparición de esta Luna le señalaba a los cazadores el fin de la temporada, por lo que solo quedaban unas cuantas oportunidades para capturar a estos animales antes de que se fueran a sus madrigueras.

Los castores eran muy cotizados en el fin del otoño e inicio del invierno debido a su carne y piel, la cual resultaba bastante abrigadora.