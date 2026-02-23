Se reveló que la misión Artemis II ya tiene fecha, la NASA enviará tripulación a la Luna en marzo.

Por primera vez en más de 50 años, la NASA buscará orbitar la Luna.

NASA enviará tripulación de la misión Artemis II a la Luna en marzo

La NASA confirmó que la misión Artemis II tiene como fecha de lanzamiento más próxima el 6 de marzo 2026 y durará 10 días.

El anuncio se da luego de lograr un exitoso segundo ensayo general (wet dress rehearsal), prueba crítica previo al lanzamiento donde el cohete se llena de combustible y hay cuenta regresiva.

Artemis II: NASA (NASA 'X' @NASA)

Cabe señalar que el primer ensayo ocurrió a principios de febrero y se terminó antes por una fuga de combustible de hidrógeno en la plataforma de lanzamiento.

No obstante, ingenieros revelaron que los problemas técnicos, ya estaban solucionados.

Así será la misión Artemis II de la NASA que irá a la Luna

Se sabe que la tripulación de la misión Artemis II contará con la participación de cuatro astronautas:

Reid Wiseman, de 50 años de edad (Estados Unidos)

Victor Glover, de 49 años de edad (Estados Unidos)

Christina Koch, de 47 años de edad (Estados Unidos)

Jeremy Hansen, de 50 años de edad (Canadá)

Tripulantes de la misión Artemis II (NASA)

Los astronautas de Artemis entrarán en cuarentena este viernes 20 de febrero para garantizar su salud previo al despegue.

La tripulación se encontrará sujeta a la cápsula Orión. Su nave es del tamaño de un minibús.

Durante el primer día del viaje, los astronautas estarán en órbita alrededor de la Tierra, posteriormente iniciará la travesía a la Luna.

Se encontrarán a una distancia de 6 mil 500 a 9 mil 500 kilómetros sobre la superficie lunar.

La misión pretende recorrer el lado oculto de la Luna. El objetivo es que los astronautas estudien y capturen imágenes de nuestro satélite natural.

Después, se regresará a la Tierra donde se espera un amerizaje en el océano Pacífico.

En caso de que la misión Artemis II tenga éxito, el camino estará más que listo para pisar la superficie lunar en 2028 como pretende la NASA.