El popular creador de contenido Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, anunció que publicará el video más grande que ha hecho en YouTube para este sábado 19 de septiembre de 2026.

De acuerdo con MrBeast, es un video que lleva planeando y trabajando por varios años, por lo que la expectativa entre sus seguidores no se ha hecho esperar tras confirmarse el anuncio.

¿De qué tratará el video más grande que MrBeast ha hecho en YouTube? Esto se sabe

MrBeast ha compartido con sus seguidores lo emocionado que se siente al confirmar que el próximo sábado 19 de septiembre publicará en su canal de YouTube el video más grande que ha creado hasta el momento.

El youtuber manifestó que se trata de un trabajo audiovisual al que le ha dedicado “más de mil horas”, toda vez que le ha llevado varios años de realización.

Además, aseguró puntualmente que esta producción le ha generado un gasto de casi 10 millones de dólares, por lo que él mismo tiene una gran ilusión de que finalmente pueda ser publicado.

Ante la espera y las ganas por dar a conocer su nuevo material, el creador de contenido ironizó que “hasta sueña con el video”.

No obstante, MrBeast no reveló cuál o cuáles son los temas que abordará en su nuevo video, por lo que el contenido de este permanece desconocido.

De esta manera, el youtuber y sus seguidores ya cuentan las horas para que se lleve a cabo el lanzamiento del tan esperado video, que podría alcanzar millones de reproducciones a los pocos minutos de su publicación.