MrBeast le regala un excavadora a Juan García tras permanecer 202 días encerrado en un supermercado; el participante mexicano ganó 4 millones 561 mil 818 pesos.

El 5 de octubre de 2026, Juan García compartió en Instagram que MrBeast le regaló un excavadora para que continúe con su empresa de construcción.

Juan García es originario de Hidalgo y reside en Carolina del Norte, es padre de 6 hijos y se dedica a la construcción; al inicio del reto Juan mencionó que quería ganar para poder apoyar a su familia.

MrBeast le regaló una excavadora a Juan García tras permanecer 202 días en un supermercado (Instagram/@juangarcia.252)

MrBeast premia a Juan García con una excavadora tras ganar reto en un supermercado

Juan García fue uno de los ganadores del reto de permanecer 202 días en un supermercado de Greenville, Carolina del Norte, el cual inició a finales de abril de 2026.

MrBeats premió su compromiso con el reto y le regaló una excavadora, la cual ayudará a Juan García con sus actividades laborales enfocadas a la construcción.

Juan García colocó en la descripción de su publicación: “De vuelta al trabajo” y compartió una serie de fotos junto a la excavadora.

Además de la excavadora, Juan García ganó:

4 millones 561 mil 818 pesos

Una camioneta

Un anillo para su esposa

Juan García cumplió con el reto de MrBeats dentro de un supermercado

A finales de abril de 2026, MrBeats convocó a 33 personas a participar en diversos retos dentro de un supermercado de Grenville y el desafío final consistía en comerse toda la comida.

Habría cuatro ganadores, quienes se dividirían un premio equivalente a un millón de dólares.

Los ganadores del reto de MrBeast fueron:

Juan García

Jackson

Rayhon

Eldin

El resultado del reto se dio a conocer el 3 de octubre y Juan García era uno de los participantes más populares, ya que su historia se volvió viral.